Vienna Open: Termine und erste Rivalen für Sinner, Zverev, Musetti, De Miñaur...

Jannik Sinner führt diese Woche die Erste Bank Open an, oder Vienna Open, die am Montag, den 20. Oktober, nach der Qualifikation mit der Runde der letzten 32 beginnen. Der Italiener ist an zweiter Stelle gesetzt, neben der deutschen Nummer 3 der Weltrangliste Alexander Zverev, dem Australier Alex de Miñaur, dem Italiener Lorenzo Musetti (der diese Woche entscheiden könnte, ob er sich für die ATP Finals im nächsten Monat qualifiziert) und den russischen Spielern Karen Khachanov und Daniil Medvedev, Letzterer kam nach seinem Sieg bei den Almaty Open ins Rennen.

Sinner ist nach drei Siegen beim Six Kings Slam, darunter ein Sieg über Carlos Alcaraz im Finale des Exhibition-Turniers, ein riesiges Preisgeld und auch eine Revanche gegen die Nummer 1 der Welt, gut gelaunt. Er weiß, dass ein mögliches Comeback in der ATP-Rangliste Ende des Jahres zwar schwierig ist und von einem Debakel für Alcaraz in Paris und/oder Turin ( die ATP Finals) abhängt, aber mit einem perfekten Lauf bei den Austrian Open beginnt, einem Wettbewerb, den er bereits 2023 gewonnen hat.

Vienna Open Achtelfinale am Montag, 20. Oktober:



Luciano Darderi vs. Brandon Nakashima: 13:30 Uhr MEZ



Alejandro Tabilo vs. Alexander Bublik: 14:40 Uhr MEZ



Alekander Kovacevic vs. Matteo Arnaldi: 16:00 Uhr MEZ



Alex de Miñaur vs. Jurij Rodionov: 17:30 Uhr MEZ



Karen Khachanov vs. Tallon Griekspoor: 20:15 Uhr MEZ



Am Dienstag trifft Jannik Sinner auf den Deutschen Daniel Altmaier, die Nummer 51 der Welt, mit einer Sieg/Niederlage-Bilanz von 12/4 für den Italiener. Lorenzo Musetti trifft auf Stefano Tsitsipas, Daniil Medvedev auf Nuno Borges, Jacob Fearnley auf Zverev und Cameron Norrie auf den an Nummer sieben gesetzten Andrey Rublev.