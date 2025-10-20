Jannik Sinner vermeidet Davis Cup für Italien; Alcaraz und Zverev sind für Spanien und Deutschland dabei

HQ

Italien hat seine Aufstellung für das Davis-Cup-Finale bekannt gegeben, das vom 18. bis 23. November ausgetragen wird, und Jannik Sinner, die Nummer 2 der Welt, wird nicht im Team sein. Die Nachricht war ein Schock für die italienischen Tennisfans, denn die Kombination aus Sinner, der das Team 2023 und 2024 zum Sieg führte, und der Tatsache, dass es in Bologna ausgetragen wird, machte Italien sofort zum Favoriten auf den Sieg.

Das italienische Team ist mit Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti und Andrea Vavassori immer noch stark. Der italienische Kapitän Der italienische Kapitän Filippo Volandri erklärte, dass Jannik Sinner seine Verfügbarkeit für 2025 nicht angegeben habe, vielleicht weil er den einzelnen ATP-Turnieren den Vorzug gegeben habe, da er weiß, wie eng der Kalender für den Rest der Saison ist: Sinner debütiert morgen bei den Vienna Open 2025 ATP 500 (bis zum 26. Oktober), unmittelbar danach beim Paris Masters 1.000 (bis zum 2. November) und später verteidigt er seinen Titel bei den Nitto ATP Finals (9. bis 16. November).

"Der Davis Cup ist und bleibt immer seine Heimat und ich bin mir sicher, dass Jannik bald wieder Teil des Teams sein wird. In der Zwischenzeit kann ich auf eine Gruppe zählen, die bereit ist, zu kämpfen und alles für das Blaue Trikot zu geben."

Die anderen Spieler in den Top Drei, Carlos Alcaraz und Alexander Zverev, werden für den Davis-Cup-Einsatz für Spanien und Deutschland bereit sein. Die anderen fünf Länder unter den letzten Acht sind Argentinien, Österreich, Belgien, Tschechien und Frankreich.