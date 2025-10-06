Carlos Alcaraz muss das nur noch tun, um das Jahr als Nummer 1 der Welt zu beenden

HQ

Als Carlos Alcaraz ankündigte, dass er das Shanghai Master verpassen würde, um sich von seiner Knöchelverletzung in Tokio zu erholen, erkannte Jannik Sinner, dass er die Möglichkeit hatte, die Nummer 1 der Welt zurückzuerobern. Um das zu erreichen, müsste er im Grunde jedes Turnier gewinnen, angefangen bei den Shanghai Masters, wo er 1000 Punkte aus dem Vorjahr verteidigte.

Leider erlitt er Krämpfe im rechten Oberschenkel und zog sich nach mehr als zweieinhalb Stunden aus dem Spiel gegen Tallon Griekspoor zurück. Das Ergebnis ist, dass er nur 50 Punkte aus dem Turnier gewinnt, 950 verliert und bis zum nächsten Montag, dem 13. Oktober, auf genau 10.000 ATP-Punkte zurückfällt. In der Zwischenzeit verliert Alcaraz 200 Punkte und hat 11.340 am nächsten Montag.

Wie geht es weiter? Beide Spieler gehören zu den sechs, die nach Saudi-Arabien für das Six Kings Slam eingeladen wurden, das nicht für ATP-Punkte zählt, es ist ein Exhibition-Turnier... mit viel Geld im Spiel. Mehr als ein Grand Slam, für bis zu drei Matches. Dann hat Sinner seine Teilnahme an den Vienna Open vom 20. bis 26. Oktober bestätigt. Wenn der Italiener das Turnier gewinnt, das er 2024 verpasste, aber 2023 gewann (und Alcaraz nicht geht, wie erwartet), könnte Sinner den Abstand auf bis zu 840 Punkte verkürzen.

Wie viele Punkte verteidigen Alcaraz und Sinner nach Wien?

Carlos Alcaraz verteidigt nur 300 Punkte, 100 von den Paris Masters Anfang November und 200 von den Nitto ATP Finals Ende Dezember.

Jannik Sinner verteidigt 1.500 Punkte, keiner von Paris, und alle vom Sieg bei den Nitto ATP Finals im letzten Jahr.

Für den Fall, dass Jannik Sinner in Wien gewinnt und dann die Paris Masters und die Nitto ATP Finals gewinnt, also alle drei Wettbewerbe, würde sich Alcaraz am Ende des Jahres immer noch die Nummer 1 der Welt sichern, wenn er das Finale in Paris erreicht, noch bevor die ATP Finals stattfinden.

Selbst wenn Sinner es schafft, die ATP Finals (die wieder in seiner Heimat Turin stattfinden) zu gewinnen, könnte sich Alcaraz immer noch die Nummer 1 der Welt sichern, wenn er einige Spiele der Finals gewinnt.

Für den Fall, dass Sinner in Wien und Paris gewinnt und Alcaraz in Paris das Halbfinale erreicht, würde ein einziger Sieg in der Gruppen phase des Finales (es gibt drei Spiele vor dem Halbfinale) ausreichen, um Alcaraz am Ende des Jahres den Titel als Nummer 1 der Welt zu verteidigen.