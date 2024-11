UEFA Nations League kehrt heute zurück: Alle internationalen Fussballspiele, die Sie an diesem Wochenende sehen können

HQ

Lokale Ligen wie die Premier League oder LaLiga und europäische Wettbewerbe wie Champions League oder Europa League wurden diese Woche gestoppt (nur für Männermannschaften), damit die UEFA die letzten beiden Spieltage der Nations League feiern und die Gruppenphase abschließen kann.

Wie üblich werden beide Spieltage nacheinander gefeiert, beginnend heute, Donnerstag, 14. November, und endend Dienstag, 19. November. Die regulären Ligen kehren am folgenden Wochenende zurück.

Alle Spiele der Nations League (Donnerstag bis Samstag)

Möchtest du diese Woche die Spiele deines Landes sehen? Hier sind alle Zeiten und Daten für den 5. Spieltag (Zeiten in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ, was bedeutet, dass es eine Stunde früher in britischer Zeit ist).

Donnerstag, 14. November 2024



Kasachstan - Österreich: 16 Uhr MEZ



Armenien - Färöer: 18 Uhr MEZ



Nordmazedonien - Lettland: 20:45 Uhr MEZ



Griechenland - England: 20:45 Uhr MEZ



Frankreich - Israel: 20:45 Uhr MEZ



Belgien - Italien: 20:45 Uhr MEZ



Irland - Finnland: 20:45 Uhr MEZ



Slowenien - Norwegen: 20:45 Uhr MEZ



Freitag, 15. November 2024



Zypern - Litauen: 18 Uhr MEZ



San Marino - Gibraltar: 20:45 Uhr MEZ



Luxemburg - Bulgarien: 20:45 Uhr MEZ



Rumänien - Kosovo: 20:45 Uhr MEZ



Schottland - Kroatien: 20:45 Uhr MEZ



Dänemark - Spanien: 20:45 Uhr MEZ



Nordirland - Weißrussland: 20:45 Uhr MEZ



Portugal - Polen: 20:45 Uhr MEZ



Schweiz - Serbien: 20:45 Uhr MEZ



Samstag, 16. November 2024



Aserbaidschan - Estland: 15 Uhr MEZ



Andorra - Moldawien: 18 Uhr MEZ



Montenegro - Island: 18 Uhr MEZ



Georgien - Ukraine: 18 Uhr MEZ



Türki̇ye - Wales: 18 Uhr MEZ



Deutschland - Bosnien und Herzegowina: 20:45 Uhr MEZ



Albanien - Tschechien: 20:45 Uhr MEZ



Niederlande - Ungarn: 20:45 Uhr MEZ



Schweden - Slowakei: 20:45 Uhr MEZ



Denken Sie daran, dass die Zeiten in mitteleuropäischer Zeit angegeben sind, was bedeutet, dass eine Stunde weniger in britischer Zeit angegeben ist.