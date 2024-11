Wie hoch sind die Chancen, dass sich meine Mannschaft für die nächste Runde der Champions League qualifiziert? Das sagen die Daten

HQ

Die UEFA hat in diesem Jahr ein neues Format für die Champions League eingeführt. Dadurch können mehr Mannschaften teilnehmen (36 statt 32) und es gibt mehr Spiele mit einer brandneuen K.o.-Phase vor dem Achtelfinale, in der die Mannschaften in der neuen Ligaphase, die die Gruppenphase ersetzt, vom 9. bis 24. Platz landen.

Bisher haben alle Teams die Hälfte der Ligaphase hinter sich, und die Puzzleteile beginnen sich zu fügen.

Fünf Mannschaften sind ungeschlagen und haben die höchsten Chancen, unter die Top 8 zu kommen (was ihnen die K.o.-Phase retten würde), und fünf Mannschaften haben alle ihre Spiele verloren, was ihnen nur sehr wenig Hoffnung auf ein Überleben gibt (diejenigen, die die Plätze 25 bis 36 belegen, scheiden vollständig aus, ohne Sicherheitsnetz in der Europa League).

In den verbleibenden vier Spieltagen kann jedoch fast alles passieren. Das sagt Opta, ein Datenanalyst, der vorhergesagt hat, wie viele Punkte die Teams benötigen, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Wie viele Punkte sind notwendig, um sich für die K.o.-Phase der Champions League zu qualifizieren?

Da es keine Präzedenzfälle gibt, haben sich einige Fans seit Beginn des Wettbewerbs Sorgen gemacht, wie viele Punkte ihre Mannschaften brauchen, um diese Phase zu überstehen. Und nach 50.000 durchgeführten Simulationen sagen die Ergebnisse, dass 10 Punkte ausreichen, um sich in 99 % der Fälle für die Top 24 zu qualifizieren.

Wenn deine Teams mit 9 Punkten abschließen, hätten sie eine Chance von 69 %, es in die Top 24 zu schaffen, aber mit nur 8 Punkten sind die Chancen gering: 16 Prozent.

Wie viele Punkte sind nötig, um unter die ersten Acht zu kommen?

Die größeren Mannschaften werden wahrscheinlich das Härteste anstreben: unter die Top 8 zu kommen, was ihnen die erste K.o.-Phase ersparen würde. Um unter den Besten zu landen, würden 16 Punkte in 98% der Simulationen ausreichen.

15 Punkte würden ihnen eine Chance von 73 % geben, das ist also die Zahl, an die einige der größten Teams in Europa derzeit wahrscheinlich denken.

Mannschaften wie Manchester City, Juventus, Arenal, Bayern, Real Madrid, Milan und Atlético de Madrid haben sieben oder sechs Punkte. Da noch zwölf Punkte auf dem Spiel stehen, stehen die Chancen gut, dass sie sich für die K.o.-Phase qualifizieren, aber einen der acht besten Plätze der Tabelle zu ergattern, wird ein sehr harter Kampf... Und der Tordurchschnitt wird wahrscheinlich sehr wichtig sein, um die Bindung zu lösen.