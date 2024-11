Große Kontroverse in Barcelona, nachdem der VAR Lewandowskis Tor aberkannt hat, aber es gibt eine Erklärung

HQ

Der FC Barcelona kassierte seine zweite Niederlage in der Liga und die dritte in dieser Saison mit einem Spiel, das die Culés zu vergessen versuchen werden: Robert Lewandowski wurde ein Tor wegen einer sehr umstrittenen Abseitsstellung aberkannt, aber die Mannschaft reagierte nicht auf das einzige Tor von Real Sociedad: Es schoss überhaupt nicht aufs Tor.

Wie schon bei der vorherigen Niederlage gegen Osasuna spielte Barcelona mit mehreren Spielern, die ausfielen (Raphinha, Marc Casadó oder Lamine Yamal, letzterer verpasste das Spiel aufgrund einer Knöchelprellung, die ihn möglicherweise aus dem spanischen Kader für die Nations League in dieser Woche fallen lässt).

Lewandowski erzielte sehr früh im Spiel ein Tor, wurde aber wegen Abseits aberkannt, was viele nicht akzeptieren. Live gesehen sahen die Tore völlig in Ordnung aus. Der halbautomatische VAR entschied jedoch, dass es sich um Abseits handelte.

Was wirklich mit dem VAR passiert ist und warum es kein Fehler war

Mit den Bildern, die im Fernsehen zu sehen sind, scheint es ein Fehler gewesen zu sein, und der FC Barcelona wurde "bestohlen", was viele Leute behaupteten, als es live passierte, einschließlich Memes des polnischen Spielers mit Krusty, den Clownsfüßen.

Es gibt jedoch eine Erklärung: Es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern, die im Fernsehen zu sehen sind, und den Bildern, die der halbautomatische VAR verwendet.

In diesem Fall ging es nicht um das Urteil des Schiedsrichters. Ihm wurde aus dem VAR-Raum mitgeteilt, dass das halbautomatische System erkannt hatte, dass es Abseits war, ohne dass es zu Fehlern kam. Dieses System erkennt genau die Millisekunde, in der der Ball vom vorherigen Pass (von Frenkie de Jong) getroffen wurde, und in genau diesem Moment war Lewandowskis Fuß knapp vor dem Verteidiger von Real Sociedad.

Die viralen Bilder von Lewandowskis Schuh sind nicht diejenigen, die der VAR verwendet hat, um das Tor auszuschließen, also nein, es war kein Fehler, zumindest wenn wir der Technologie vertrauen, denn es gibt keinen menschlichen Weg, um das mit Sicherheit zu wissen...