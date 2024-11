Guardiola gibt zu, dass vielleicht eine andere Mannschaft es verdient hätte, die Premier League zu gewinnen

HQ

Pep Guardiola durchlebt die schlimmste Krise seit seinem Wechsel zu Manchester City im Jahr 2016: Seine Mannschaft hat vier Mal in Folge verloren, darunter das Ausscheiden aus einem Wettbewerb (EFL Cup) und fünf Punkte Rückstand in der Premier League gegen ein viel stärkeres Liverpool (das einzige Team, das bisher alle vier Spiele in der Champions League gewonnen hat).

Es ist noch viel Zeit, um das Ruder herumzureißen, aber Guardiola bereitet sich mental bereits auf eine leere Saison vor. "Vielleicht verdient es nach sieben Jahren, in denen man sechs Premier Leagues gewonnen hat, vielleicht in einem Jahr eine andere Mannschaft", sagte Guardiola gegenüber BBC Sport.

Manchester City verlor am vergangenen Wochenende mit 1:2 gegen Brighton. Die Fans in Brighton riefen Guardiola zu: "Du wirst am Morgen entlassen".

"Heute in der Pressekonferenz wurde ich gefragt, ob es das Ende der Ära sei. Ich weiß, dass die Leute das wollen. Ich rieche es seit vielen, vielen Jahren", sagte er. Er gibt auch zu, dass nach dem Gewinn von sechs der letzten sieben Premier-League-Titel und vier davon in Folge irgendwann jemand anderes den Titel gewinnen wird.

Guardiola hat immer gewusst, dass niemand unantastbar ist, auch er selbst nicht

Vor nicht allzu langer Zeit reagierte Guardiola auf die Entlassung von Erik ten Hag von Manchester United und reflektierte über die harte Realität ihres Jobs: "Es ist der einzige Job auf der Welt, bei dem die Leute wollen, dass du gehst."

"Er weiß, ich weiß, jeder weiß, dass unser Job von den Ergebnissen abhängt, und wenn die Ergebnisse nicht gut genug sind, sind wir immer auf der Stelle. Auch ich selbst bin da keine Ausnahme."