Tyson Fury wird seinen Comeback-Kampf im Tottenham Hotspur Stadion bestreiten

Tyson Furys Comeback-Kampf wird im Tottenham Hotspur Stadion stattfinden, wie bestätigt wurde. Der 37-jährige britische Boxer sagte, er habe sich im Januar 2025 vom Boxen zurückgezogen, kündigte aber seine Rückkehr ein Jahr später an (es war nicht das erste Mal, dass er sagte, er würde sich zurückziehen, und dann Jahre oder Monate später zurückkehrte).

Fury wird im April auf den 36-jährigen russischen Schwergewichtler Arslanbek Makhmudov treffen, in einem Kampf, der auf Netflix ausgestrahlt wird und von The Ring Magazine beworben wird, das ankündigte, dass das Tottenham-Stadion der Austragungsort des Matches sein wird, was Fury enttäuschte, da sein Traum darin bestand, in Old Trafford zu kämpfen.

Fury, der ein aktiver Manchester-United-Anhänger ist, hatte mehrfach gesagt, dass er gerne im Old Trafford kämpfen würde, doch laut World Boxing News war das Stadion am 11. April nicht verfügbar, da die Red Devils an diesem Tag gegen Leeds United antreten.

Es wird nicht das erste Mal sein, dass das Tottenham Hotspur Stadion einen Boxkampf gegen Tyson Fury austrägt: Er besiegte bereits 2022 Derek Chisora, mit fast 60.000 ausverkauften Zuschauern.