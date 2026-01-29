Netflix kündigt am 11. April einen Comeback-Kampf für Tyson Fury gegen Arslanbek Makhmudov an.

HQ

Tyson Fury hat endlich seinen nächsten Rivalen bekannt gegeben, nachdem er angekündigt hatte, 2026 zum Boxen zurückzukehren – ein weiterer von mehreren Rücktritten und Comebacks für den 37-jährigen britischen Boxer, der eine perfekte Profibilanz von 34 Siegen hatte, davon 24 durch K.o. bis zu seinen letzten beiden Kämpfen, zwei aufeinanderfolgende Niederlagen gegen Oleksandr Usyk in den Jahren 2023 und 2024. Tyson Fury trifft im April auf Arslanbek Makhmudov.

Arslanbek Makhmudov, ein 36-jähriger russischer Schwergewichtsboxer mit einer Bilanz von 21-2, hat mehrere regionale Titel gewonnen, darunter zweimal den WBA Inter-Continental Titel in den Jahren 2023 und 2025.

Der von The Ring Magazine geförderte Kampf wird am 11. April exklusiv weltweit auf Netflix ausgestrahlt und irgendwo im Vereinigten Königreich stattfinden. Es wird Furys erster Kampf auf britischem Boden seit Dezember 2022 sein, in der er seinen WBC-Titel gegen Derek Chisora verteidigt.

Wie im Fall von Fury ereigneten sich Makhmudovs zwei professionelle Niederlagen kürzlich, im August 2024 gegen Guido Vianello und im Dezember 2023 gegen Agit Kabayel, beide durch technischen K.o.