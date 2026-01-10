Tyson Furys Comeback-Ankündigung war laut BBC-Quellen "verfrüht"

HQ

Tyson Fury, der englische Boxer und ehemalige einheitliche Schwergewichtsmeister zwischen 2015 und 2016, kündigte diese Woche seine x-te Rückkehr aus dem Ruhestand an, genau ein Jahr nachdem er seinen Rücktritt angekündigt hatte. Bekannt für seine Rivalität mit Anthony Joshua, glauben die Fans, dass es dieses Jahr ein Kampf zwischen den beiden geben wird, wobei es jedoch von Joshuas Genesung nach dem Autounfall in Nigeria abhängt, bei dem zwei seiner besten Freunde ums Leben kamen.

Aber laut BBC Sport gibt es derzeit keinen Deal für Fury: kein Gegner, kein Zeitplan, nichts, und die Ankündigung auf seinem persönlichen Instagram, in der steht: "2026 ist dieses Jahr. Ich war eine Weile weg, aber jetzt bin ich wieder da" war verfrüht.

Die BBC fügt hinzu, dass ein Comeback ebenfalls stark von finanzieller Unterstützung und der fortgesetzten Beteiligung Saudi-Arabiens an der Ausrichtung großer Schwergewichtsturniere abhängen könnte. Selbst wenn Joshua nach dem Unfall zum Boxen zurückkehrt, gäbe es immer noch "erhebliche Hindernisse", bevor ein Kampf gegen Fury abgeschlossen wird.

Fury hielt eine makellose Bilanz von 34 Siegen, davon 24 durch K.o., bis zu seinen letzten beiden Kämpfen, zwei Niederlagen in Folge gegen Oleksandr Usyk in den Jahren 2023 und 2024. Bis eine Vereinbarung erzielt wird, propagiert Fury weiterhin sein Comeback in den sozialen Medien und erklärt, dass er vor seinem zukünftigen Kampf in diesem Jahr abnehmen wolle.