HQ

Thomas Frank, Trainer von Tottenham Hotspur, wurde nach einer anhaltenden Serie von acht Siegen in der Premier League, einschließlich der 1:2-Niederlage gegen Newcastle United am Dienstag, entlassen, die das Team aus Nord-London ums Überleben kämpfen lässt: 16. in der Premier League mit 29 Punkten.

Frank, der vor acht Monaten die Rolle des Tottenham-Trainers übernommen hat und die Rolle von Ange Postecoglou übernommen hat, hatte einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, doch die Fans haben ihre Stimmen gehört und Buhrufe gab es im Spiel am Dienstag. Sie haben nur zwei der letzten 17 Spiele gewonnen und davon nur 12 Punkte erzielt, und ihre Serie von acht Spielen ohne Sieg ist laut BBC die längste seit 2008.

Trotz dieser Entscheidung äußerte sich Tottenhams Aussage gegenüber Frank: "Während seiner gesamten Zeit beim Verein hat Thomas sich mit unerschütterlicher Hingabe verhalten und alles gegeben, um den Verein voranzubringen. Wir möchten ihm für seinen Beitrag danken und ihm in Zukunft viel Erfolg wünschen."

Wenn Nottingham Forest heute Abend die Wolves besiegt, würden sie mit 29 Punkten mit Tottenham gleichziehen. Darunter liegt die Abstiegszone, West Ham steht bei 24 Punkten, die gestern Abend gegen Manchester United einen Punkt gerettet haben.