The Division 2 hat einen neuen Rekord für gleichzeitige Spiele auf Steam erreicht

Der Wind des Wandels weht bei Ubisoft, wo kürzlich mehrere Projekte betroffen waren, und viele glauben, dass das Unternehmen nicht verstanden hat, was die Spieler wirklich wollen. Aber die Anzeichen waren da, wie zum Beispiel in The Division 2 von 2019, das weiterhin regelmäßig gespielt wird, obwohl Ubisoft noch keine richtige Fortsetzung veröffentlicht hat.

Dennoch wurde es kontinuierlich aktualisiert, und nun hat die Feier zum zehnten Jubiläum der Serie mit neuen Inhalten begonnen, was dazu führt, dass Spieler in solcher Zahl dorthin strömten, dass es am Wochenende seinen eigenen Spielerrekord auf Steam brach. Am vergangenen Wochenende gab es mit 27.482 gleichzeitig eingeloggten Spielern einen Höchststand, mehr als je zuvor – etwas, das für einen sieben Jahre alten Titel als sehr beeindruckend gelten muss.

Wir wissen, dass Massive Entertainment an The Division 3 arbeitet, aber die Entwicklung scheint problematisch gewesen zu sein, und Anfang dieses Jahres hat der Mitbegründer der Serie, Julian Gerighty, sowohl Ubisoft als auch die Serie verlassen, um stattdessen an Battlefield zu arbeiten. Hoffentlich lassen die beeindruckenden Zahlen für Teil zwei Ubisoft erkennen, dass es sich um eine Investitionsserie handelt, denn wir sind doch nicht die Einzigen, die gerne ins dystopische USA der Serie zurückkehren würden, um noch mehr Beute zu suchen?