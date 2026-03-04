Der Support auf Assassin's Creed Shadows geht zu Ende

HQ

Da wir uns dem einjährigen Jubiläum von Assassin's Creed Shadows nähern, hat Ubisoft ein Markenupdate zur Serie veröffentlicht, das etwas mehr darüber erklärt, was in naher Zukunft zu erwarten ist.

Zum einen können wir Shadows zuliebe auf eine Einstellung der Unterstützung für das Spiel hoffen, denn jetzt, da die Hauptinhalte nach dem Launch geliefert wurden, plant Ubisoft seine Ressourcen in andere Projekte zu stecken.

Der Verlag erklärt: "Während wir diesen Meilenstein erreichen, wird Shadows in seine letzte Supportphase eintreten. Wir beenden die Sache mit kleineren, selteneren Updates... Aber trotzdem ein paar Überraschungen! Gleichzeitig werden unsere Teams den Fokus mehr auf das richten, was als Nächstes für Assassin's Creed kommt."

Später in diesem Monat wird es weiterhin den feierlichen Stream zum ersten Jubiläum geben und weitere Patches folgen, aber erwartet künftig nicht viel Substanz.