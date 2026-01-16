Julian Gerighty, Produzent von The Division, verlässt Ubisoft und Massive und wechselt zu Battlefield Studios

HQ

Gerade als sich für The Division Fans wieder alles zusammenfügte, hat sich eine neue große Entwicklung ereignet. Nach Jahren als Leiter und Chef aller Angelegenheiten rund um The Division bei Ubisoft und Massive Entertainment hat der erfahrene Entwickler Julian Gerighty bekannt gegeben, dass er das Unternehmen verlässt, um stattdessen zu EA's Battlefield Studios zu wechseln, wo er eine derzeit noch nicht näher bezeichnete Position übernehmen wird.

Ubisoft und Massive bestätigten dies zuerst in einem Beitrag in sozialen Medien, in dem er ausdrückt: "Auch wenn wir ihn vermissen werden, wird sein Zeichen bei Massive weiterleben und wir werden weiterhin die Welt, an die er beteiligt war, unseren Spielern über Jahre hinweg bringen."

Der Entwickler räumt weiterhin alle Bedenken der Fans der Serie aus, was dies für die Zukunft von The Division und das kommende "Monster" The Division 3 bedeutet, indem er anmerkt, dass es "mit einem ehrgeizigen, unveränderten Engagement für die Zukunft vorangetrieben wird".

Gerighty hat zu dieser Enthüllung ebenfalls Folgendes kommentiert.

"Es ist Zeit, meine Go-Bag an den Nagel zu hängen (und die Uhr zu behalten), während ich mich auf ein weiteres großes Abenteuer begebe.

"Die Zukunft von The Division sieht vielversprechend aus, und ich kann es kaum erwarten, dass ihr entdeckt, woran die Teams gearbeitet haben."