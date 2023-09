Es ist offiziell: Massive Entertainment baut ein Team auf, das die Entwicklung von The Division 3 leitet

Es war erwartet, aber nicht offiziell. Abgesehen von den kommenden Spielen in Disneys Avatar- und Star Wars-Universen arbeitet Massive Entertainment bereits am dritten Teil von The Division. Außerdem wechselt Julian Gerighty (der Creative Director in The Division 2 und Associate Creative Director in Tom Clancy's The Division war) von der kreativen Leitung von Star Wars Outlaws zum Executive Producer und damit Supervisor aller The Division-Produkte von Ubisoft.

Die Entwicklung von The Division 3 befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, denn obwohl Massive Entertainment das Projekt von Malmö in Schweden aus leiten wird, bauen sie im Moment das Team auf, das das gestalten wird, was wir als Ubisofts neue Generation von Third-Person-Film-Action erwarten.

Thomas Andrén, Geschäftsführer von Massive, hebt Gerightys Engagement in einer Pressemitteilung hervor, die auch zur Erleichterung der Fans einer weit, weit entfernten Galaxie unterstreicht, dass "Julian sich weiterhin dafür einsetzt, Star Wars Outlaws zu einem Erfolg sowohl für das Entwicklerteam als auch für die Fans zu machen. Er wird dem Projekt bis zur Veröffentlichung treu bleiben, um sicherzustellen, dass das Spiel seiner kreativen Vision entspricht und den Spielern ein großartiges Erlebnis bietet."

Was würdest du gerne in The Division 3 finden?