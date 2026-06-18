The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - Alle Enden, Schritt-für-Schritt-Leitfaden zum wahren Ende

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Heute markiert der weltweite Start von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, dem Titel, der von Team Asano und Claytechworks für Square Enix entwickelt wurde und ein klassisches Action-Platforming-Adventure im HD-2D-Stil bietet – das erste seiner Art in diesem visuellen Genre.

Wir haben Ihnen bereits erklärt , was wir vom Spiel insgesamt halten, und außerdem einige Tipps gegeben, welche Waffen, Kräfte und Gegenstände Sie wählen können, um es problemlos zu meistern. Aber jetzt ist es an der Zeit, dich zum wahren Ende zu führen: der verborgenen Wahrheit hinter der Welt von Philabieldia und der Rolle, die Elliot und seine Freunde darin spielen.

Wie ihr euch vorstellen könnt, empfehlen wir, sofort mit dem Lesen aufzuhören, falls ihr die Ingame-Credits noch nicht mindestens einmal gesehen habt; Ich komme nach dem Seitenumbruch nach dem Bild auf diesen Punkt zurück. Von hier an gibt es massive Spoiler zur Handlung und zum Ende von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, obwohl ich versuchen werde, so viele Details wie möglich wegzulassen, damit ihr sie selbst entdecken könnt. Du wurdest gewarnt.

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Der Abspann ist erst der Anfang

In The Adventures of Elliot: The Millennium Tales gibt es insgesamt drei Enden, und keines davon schließt sich innerhalb des Spiels gegenseitig aus. Das Spiel geht davon aus, dass es natürlich ist, jeden von ihnen in einer bestimmten Reihenfolge zu erreichen, obwohl nur das dritte und letzte das kanonische Ende ist. Ich werde jeden von ihnen beschreiben und dann über meine eigene Erfahrung sprechen, das wahre Ende zu erreichen, das nicht so geradlinig war, wie es vielleicht scheint.

Erstes Ende – Schlechtes Ende

Dieses Ende ist der logische Weg, den man in jeder Videospielgeschichte einschlagen würde. Der Weg führt dich zum Turm von Albanorte im Zeitalter der Sicherung, um dem Biest des Grolls gegenüberzutreten, das für den Zauber verantwortlich ist, der Prinzessin Heuria in Eis gehüllt hat und ihr Leben zu beenden droht, sowie damit das magische Siegel, das die Huans vor dem Aussterben durch die Bestien schützt. Wenn du durch den Turm von Albanorte reist und gegen die Taumatas kämpfst, erreichst du das untere Stockwerk, wo vier Mechanismen die Tür bewachen. Um jeden von ihnen freizuschalten, musst du gegen vier 'experimentelle' Bestien kämpfen, die den Minibossen ähneln, denen du bisher in den Ruinen und Höhlen begegnet bist, aber etwas stärker. Sobald sie alle besiegt sind, steht der Weg zum Biest des Grolls offen.

Merkwürdigerweise kann das Biest sprechen und offenbart einen tiefen Hass auf die Menschheit, den es gerne leiden sehen soll. Letztlich, wenn du es besiegst, spricht es dich direkt an, nennt dich bei deinem Namen, Elliot, bevor es nachgibt. Verwirrt, aber triumphierend kehrst du zu Huthers Schloss zurück, wo du siehst, dass das Eis um die Prinzessin tatsächlich geschmolzen ist, sie aber weiterhin tief schläft, aus dem sie nicht erwacht. Der Schutzzauber hält kaum, also machen sich Elliot und Faie erneut auf den Weg, entschlossen, Antworten zu finden.

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Zweites Ende – Gutes Ende

Die Antworten sind unklar, aber vielleicht weiß jemand aus einer anderen Epoche, wie es weitergehen soll. An diesem Punkt, während du durch die drei vorherigen Epochen reist, erfährst du, dass du, um das Biest des Grolls ein für alle Mal zu besiegen, auf die arkane Kampftechnik der Myu zurückgreifen musst, einer Rasse humanoider Bestien mit katzenartigen Merkmalen wie Katzenohren und -schwänzen. Nur durch diese Technik kannst du dich dem Endboss stellen. Aber du brauchst auch die heilige Waffe, das Leitstabschwert. Eine Waffe, die dir vertraut ist, denn sie war die, mit der Kaifried – der usurpierende Minister, den du bereits besiegt hast – dich durchbohrte, als du das Tor der Zeit zum ersten Mal durchquertest. In deiner eigenen Ära ging das Schwert verloren, als es von einer Klippe stürzte, also musst du in eine frühere Epoche reisen, um es zu finden.

Im Zeitalter der Rekonstruktion entdeckt man in den Wasserruinen (in der Nähe des Tauchhandbuchs) das Leitstab-Schwert. Damit musst du durch das Zeitalter der Rekonstruktion reisen, um die drei Weisen der Myu zu finden, damit sie dir die heilige Technik beibringen können, um das Böse im Biest des Grolls zu versiegeln.

Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, da er eindeutig durch die vom Spiel bereitgestellte Questreihe markiert ist. Bedenke nur, dass du Hirk und Kai im Zeitalter des Knospen-Alters sowie Lyudmila helfen musst. Du musst alle Hauptevents dieser Ära abschließen. Um die Quests auszulösen, betritt man einfach die Siedlung Hitoyori.

Irgendwann musst du zum Großen Baum gehen und dort die Katze finden. Im Zeitalter der Reconstruction musst du die Stadt zusammen mit Heurich gegen Welle um Welle von Bestienangriffen verteidigen. Stellen Sie sicher, dass Sie gut vorbereitet sind mit Tränken und Waffen mit mindestens zwei Sternen. Sobald du die Quest abgeschlossen hast, geh zum Phönixberg, um den zweiten Weisen zu finden und das zweite Buch zu erhalten, um die geheime Technik zu lernen. Schließlich musst du im Zeitalter der Magie den verrückten Taumata mit einem ähnlichen wellenbasierten System deaktivieren. Sobald du das getan hast, musst du die Geared Ruins betreten und dort den Boss besiegen. Hinter ihm wird der dritte Weise stehen, der das dritte Buch hält. So erhält man die geheime Versiegelungstechnik. Du kannst nun ins Zeitalter des Erwachens zurückkehren und dem Biest des Grolls erneut gegenübertreten. Der Schlüssel ist, dass du den finalen Schlag mit der gelernten Technik austeilen musst, während das Schwert ausgerüstet ist.

Nach deinem Sieg wird Heuria zu dir sprechen und dir mitteilen, dass der Zauber gebrochen ist und alles wieder normal ist. Es ist ein gutes Ende, aber du hast das Gefühl, dass du das Biest des Grolls hättest retten können, dessen Identität du langsam spürst...

Wahres Ende

Und hier merkt man, dass dieses Ende tatsächlich das wahre Finale des Spiels verbirgt, da es eine lange Questkette gibt – viel länger als die vorherigen Enden –, die abgeschlossen werden müssen, bevor man die Credits zum dritten und letzten Mal sehen kann.

Um alle Teile des Puzzles der Geschichte zusammenzusetzen, musst du ganz von vorne zurück. Gehen Sie ins Zeitalter des Knospens und gehen Sie zu Lyudmilas Hütte, um mit ihr zu sprechen und ihre Aufgabe anzunehmen. Du musst nach Dragonpillar und von dort zum Großen Baum gelangen, wo du den großen Boss am Baumtop besiegst (sei vorsichtig – es ist möglicherweise der anstrengendste Kampf im ganzen Spiel). Danach kehre ich nach Lyudmila zurück und gehe zurück nach Hitoyori, um eine Zwischensequenz zu sehen und die Ereignisse von dort aus zu verfolgen.

Hinweis: Im Dorf Hitoyori gibt es eine besondere Veranstaltung mit einem Countdown. Wenn du die Lösung nicht rechtzeitig findest, drücke den Block ganz bis zum Ende, um die Flammen unterwegs zu löschen.

Im Zeitalter der Magie kehren Sie zur Hütte von Mao und Carter zurück und holen Sie den Ohrring. Anschließend geh zum Turm in North Alban und verfolge die Ereignisse dort, die dich dann zu den Südlichen Höhlen und dann zu den Westlichen Höhlen führen. Du kannst nichts falsch machen.

Im Zeitalter der Rekonstruktion kehren Sie zum Häuschen zurück, wo Sie Mao bewusstlos vorfinden. Du musst sie ins Dorf bringen und die Heilartikel holen, die der Arzt verlangt. Sie werden am See und im Vulkangebiet sein. Wenn du in dieser Ära Schwierigkeiten hast, dorthin zu gelangen, kannst du sie in allen immer noch am selben Ort finden. Sobald du alle Quests abgeschlossen hast, bleibt dir nur, in die Ära der Sicherheit zurückzukehren, die Stadt zu betreten, zum Waisenhaus zu gehen und dann in den Thronsaal von Huther Castle zu gehen. Geh dann hinaus und geh nach links, hol Maos Ohrring aus Heurias Gemächern und kehre diesmal zum dritten Mal zum Albanorte-Turm zurück. Es ist Zeit, Mao zu retten.

Im finalen Kampf führst du mit deinem Schild einen perfekten Block aus, um die Erinnerungen des Ohrrings auszulösen. Das kleine Mädchen wird allmählich zur Vernunft kommen und sich schließlich wieder in Mao verwandeln, woraufhin Elliot die Wahrheit über Carter und seinen Sohn offenbaren wird. Danach kehre zum Schloss zurück.

Es scheint, als kehre Frieden ins Königreich Huther zurück, und die Myu und die Menschen können anfangen, über ein friedliches Leben nachzudenken. Aber Faie hat eine seltsame Vision einer globalen Bedrohung. Es scheint, als sei das Ende der Tage nah: Demise, der Drache, der während des Zeitalters der Mythen versiegelt wurde, steht kurz davor zu erwachen, und um eine Chance zu haben, müssen sowohl Menschen als auch Myu sich zusammenschließen.

Erinnerst du dich, während des Abenteuers Katzen gerettet zu haben? Jetzt wirst du sehen, wie nützlich sie sind. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Katzen man genau benötigt, um die letzte Quest freizuschalten, aber zu diesem Zeitpunkt meines Durchlaufs hatte ich schon 38 von 50. Der einzige Weg, den End-of-Time-Dragon zu bekämpfen, ist, die Magie des Phönix im Vulkan wiederherzustellen, also musst du zurückkehren und den letzten Abschnitt des Dungeons erreichen. Sobald der Phoenix erwacht, steht die letzte Schlacht bevor, mit einer großartigen Hommage an Panzer Dragoon).

Wenn du Demise besiegst, bleibt dir nur noch eine Reihe von Zwischensequenzen mit deinen Liebsten im Zeitalter der Sicherheit – und das war's. Du hast die Geschichte gerade bis zu ihrem wahren Ende in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales abgeschlossen.