The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - Leitfaden für Waffen, Gegenstände und Tipps

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The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ist hier, und Fans klassischer Action-Adventure-Spiele im Stil von A Link to the Past, Chrono Trigger oder Secret of Mana erwartet sich auf ein Highlight, denn Elliot bietet ein Abenteuer, das stark von diesen Titeln inspiriert ist, sowie ein flüssiges und komfortables Gameplay, das sich über tausend Jahre Geschichte erstreckt.

Wir haben unsere Gedanken zum Spiel bereits in unserer Rezension geteilt, aber jetzt können wir dir im Detail sagen, was du beachten solltest, wenn du das Spiel von Grund auf startest oder deine Spielstände aus der Demo lädst. Wie dem auch sei, dieser Leitfaden zu Tipps, Waffenbenutzung, Gegenständen und Zaubern bietet den unterhaltsamsten Weg, um voranzukommen, ohne zu viel zu verraten. Manchmal ist es unmöglich, bestimmte Orte bestimmter Epochen zu überspringen, um bestimmte Gegenstände zu finden, also bedenken Sie das, bevor Sie diesen Leitfaden lesen. Lasst das Abenteuer beginnen!

1. Schalte deine Begleiterin Faie nicht stumm, aber du kannst sie leiser machen, wenn du möchtest

Wenn Sie unsere Berichterstattung über The Adventures of Elliot: The Millennium Tales in den letzten Wochen verfolgt haben, wissen Sie, dass eine der Hauptbeschwerden über die Demo war, dass die kleine Fee, die uns auf unserem Abenteuer begleitet, Faie, ein bisschen ein Quatschbecken ist. Sie erinnert sehr an eine andere Fee aus einem fernen Land namens Hyrule, die – nun, du kannst dir wahrscheinlich denken, wohin das führt.

Tatsache ist, Square Enix hat beschlossen, auf Nummer sicher zu gehen und eine Menüoption hinzuzufügen, um ihre Begeisterung und Lautstärke zu dämpfen, obwohl ich davon abraten würde. Erstens, weil die Synchronisation von Brenna Larsen (Englisch) und Rua Miyauchi (Japanisch) wirklich gut ist. Zweitens, und viel wichtiger: Viele der Hinweise, die du brauchst, um aus einer Sackgasse herauszukommen, werden von deinem kleinen Begleiter geliefert. Vielleicht erkundest du einen Dungeon und hast nicht gefunden, wonach du gesucht hast... Also könnte sie vorschlagen, die Quest fortzusetzen, aber zu einer anderen Zeit. Sie zeigt dir auch, wenn eine Truhe in der Nähe ist, auch wenn du sie noch nicht entdeckt hast, oder sogar eine der 50 Katzen, die in Philabieldia verstreut sind und als Sammelobjekte dienen (und noch ein bisschen mehr).

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2. Dein kleiner Freund hat Magie – sei kreativ damit

Faie gibt nicht nur gute Ratschläge und treibt einen mit ihren unaufhörlichen Kommentaren (nur ein Scherz) in den Wahnsinn; Sie ist ebenfalls ein magisches Wesen, und im Verlauf des Abenteuers findest du magische Schreine, in denen du verschiedene Kräfte für sie freischalten kannst. Diese Fähigkeiten sind nicht nur unerlässlich, um neue Wege zu eröffnen, sondern können auch im Kampf eingesetzt werden. Es gibt keine endgültige Anleitung dafür, welche Anwendungen für jede Situation am besten sind, aber hier sind ein paar interessante:

Ignite: Bombenschnecken sterben und lassen ihre brennenden Sprengstoffe fallen, sodass du aus ihrem Wirkungsbereich fliehen musst. Aber wenn du Faie mit aktivierter Feuerkraft ins Feld schickst, explodieren die Gegner sofort. Nutze die Chance, mehrere Gegner im selben Bereich zu sammeln und sie in die Luft zu sprengen. Du kannst auch Ignite gegen mechanische Gegner einsetzen, da diese anfällig für Feuer sind.

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Verstanden: Faie verwandelt sich in eine exakte Kopie von Elliot, komplett mit seinen Waffen, geworfenen Gegenständen und Fähigkeiten. In Rätseln und Erkundung ist dies zum Beispiel nützlich, um zwei Schalter gleichzeitig zu drücken, aber im Kampf kann man die kurze Aktivierungsphase nutzen, um doppelten Schaden an Bossen zu verursachen oder große Gegnergruppen auszuschalten.

Sprint: Laufen ist wohl die beste Fähigkeit im ganzen Spiel. Ein großer Teil der Routen, die du mit Elliot nehmen musst, laufen auf Pfaden, die du in allen Epochen schon mehrfach gegangen bist, was die Schleife repetitiv wirken lässt. Wenn du rennst, bist du im Nu da. Wenn du abstürzt, bekommt dein Stolz einen Rückschlag, aber du verlierst keine Gesundheit. Denk nur daran, L zum Stoppen zu drücken, sonst landest du mehr als einmal am Fuß einer Klippe...

Warp: Man kann buchstäblich überall dort erscheinen und wieder erscheinen, wo Faie auf dem Bildschirm ist. Im Kampf ist es nicht gerade die beste Option, besonders wenn man gelernt hat, mit dem Schild perfekt zu blocken, aber es gibt bestimmte Bosse, vor denen man schwer entkommen kann. Warp kann dich aus mehr als einer brenzligen Situation herausholen.

Vakuum: Faies tödlichste Kraft, mit der sie einen Wirbelwind erzeugt, der Objekte und Monster in sein Zentrum zieht. Du kannst Kugeln bewegen, um Schalter zu aktivieren, aber wenn du den Zauber in der Nähe einer Klippe wirkst und Feinde am Boden liegen... Nun, man kann sie mit einem Schlag ganz mühelos wegfegen.

Außerdem können all diese Zauber im Verlauf des Abenteuers aufgerüstet werden, was Elliot einen zusätzlichen offensiven Vorteil verschafft. Es lohnt sich, das im Hinterkopf zu behalten!

3. Es gibt für jeden Anlass eine Waffe, aber manche sind nützlicher als andere

Es gibt sieben Waffentypen in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, und jede wird auf radikal unterschiedliche Weise eingesetzt, obwohl einige in bestimmten Situationen eindeutig besser sind als andere. Ein Schwert führt aus nächster Nähe schnelle Hiebe aus, und sein aufgeladener Angriff feuert Energiestöße in einer geraden Linie aus der Ferne ab. Es ist die einfachste Waffe und zugleich die zuverlässigste während des gesamten Abenteuers. Halte es immer für die Nutzung mit der Y-Taste ausgestattet.

Für die X-Taste (Sekundärwaffe) musst du zwischen verschiedenen Optionen wechseln. Bögen und Bomben sind immer eine praktische Wahl, aber ihre Verwendung ist durch die Anzahl der Pfeile oder Bomben begrenzt, die du trägst, und sie fallen auf normalem Schwierigkeitsgrad und höher nicht so oft, wie du es dir wünschen würdest. In meinem Fall habe ich meine Sekundärwaffe einer Option gewidmet, die sowohl im Gruppenkampf als auch im Langstreckenkampf hervorragend ist: Ketten und Sicheln, auch bekannt als Kusarigama, sind meine Lieblingswaffe. Der Grundangriff ist ein 360-Grad-Kreisbogen mit dir im Zentrum, und er schadet allen getroffenen Kreaturen. Der aufgeladene Angriff führt einen kraftvollen Vorwärtsschlag aus und zieht den getroffenen Feind zu dir, sodass er dir ausgeliefert ist, um ihn mit deinem Schwert zu erledigen.

Alle Waffen haben außerdem aufgerüstete und 'legendäre' Versionen, die über den Kontinent und über die Jahrhunderte verteilt sind, daher lohnt es sich, deine Quests beiseitezulegen, um sie zu bekommen.

4. Wenn du ein Gebäude mit bunten Flammen an der Tür siehst, versuche immer, hineinzugehen: Es lohnt sich

Wie ich bereits erklärt habe, erhält die Fee Faie im Verlauf des Abenteuers verschiedene magische Kräfte, die für die Erkundung des Spiels unerlässlich sind, aber das ist nicht das Einzige, was in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales versteckt ist: Die Schreine des Lebens sind kleine, meist einfache Prüfungen, bei denen die Belohnung immer ein wichtiger Bruchteil ist. Sammle vier davon und du hast ein komplettes Herz... Warte, das ist aus einem anderen Spiel! Aber das System ist dasselbe. Es gibt viele davon, die überall verstreut sind, aber um sie zu erreichen, musst du manchmal einen Weg durch die Höhlen finden. Zeit zum Erkunden!

Es gibt ein weiteres Heiligtum, das nur im Zeitalter der Sicherheit zu finden ist. Der Tempel der Prüfungen ist eine Kampfarena, in der du Wellen von Gegnern nacheinander bekämpfen musst, nur mit den Verbrauchsgegenständen, die du trägst, und ohne dich zwischen den Wellen ausruhen oder Gesundheit wiederherstellen zu können. Um die Sache noch schlimmer zu machen, funktioniert Faies Auferstehungskraft innerhalb ihrer Mauern nicht, sodass du, wenn du getötet wirst, den ganzen Prozess von vorne beginnen musst. Es gibt vier Trial-Level, und die ersten beiden sind die wichtigsten, da sie dir erlauben, Slots freizuschalten, um Zubehör auszurüsten, sodass du, sobald das Spiel dich über eine neue Herausforderung informiert, dich zusammenreißen und es zur Priorität machen, sie zu schaffen.

5. Phiolen und Zubehör – verlassen Sie das Haus niemals ohne sie

Leere Fläschchen ermöglichen es dir, Heiltränke sowie andere Arten von Verteidigungs- und Angriffsboosts mitzunehmen. Es gibt auch einige weniger häufige, um Faies magische Kraft vollständig aufzuladen, oder manche sagen sogar, es gäbe einen speziellen Typ, mit dem man von Feinden unbemerkt bleiben kann... In der Praxis solltest du versuchen, so viele Fläschchen wie möglich zu sammeln. Der Laden in der Siedlung jeder Ära verkauft beim ersten Ankommen ein neues Fläschchen, und den Rest bekommst du, indem du einige Nebenquests im Spiel abschließt. Auch hier lohnt es sich, ein paar Phiolen zu kaufen und daran zu denken, zu den Händlern zurückzukehren, um sie mit Heiltränken nachfüllen zu lassen, da dies die einzige Möglichkeit ist, sie aufzufüllen.

Accessoires sind etwas schwerer zu bekommen und stellen die wichtigsten passiven Kräfte im Spiel dar. Es gibt insgesamt 20 Accessoires, und fast alle sind wirklich nützlich, obwohl es eines gibt, das man unbedingt früh besorgen muss: den Flutterer's Cape, der im Hauptgeschäft des Königreichs Huther im Zeitalter des Schutzes (dem ersten Laden im Spiel) zu finden ist. Der Preis von 1.000 Gules mag dich anfangs abschrecken, aber ich verspreche dir, das Spiel ist völlig anders, sobald du es hast und ausgerüstet hast. Tatsächlich ist es wahrscheinlich der, den du immer ausgerüstet hast. Der Umhang erlaubt es dir, ein paar Sekunden in der Luft zu schweben, während du springst, was ihn zum besten Werkzeug macht, um Dungeons von Anfang an zu erkunden.

Obwohl es erst gegen Ende des Abenteuers unerlässlich ist, ist das Tauchhandbuch ein weiteres, das Elliot auf seinen Reisen lernen muss. Er befindet sich in den Wasserruinen im Zeitalter der Rekonstruktion, und dank ihm kannst du durch treibende Baumstämme in Flüssen hindurchgehen und durch überflutete Türen schwimmen. Wenn du die Karte von Anfang an so offen wie möglich halten willst, ist das genau das, was du brauchst.

6. Katzen und Magicite-Edelsteine: Die besten Freunde eines Abenteurers

Früh im Spiel triffst du im Dorf auf eine Figur, die sich selbst als den größten Katzenfan der Welt betrachtet. Wenn du ihm hilfst, die Katzen für sich zu gewinnen und ihm eine bestimmte Anzahl davon schickst, bekommt er dir tolle Belohnungen. Insgesamt sind 50 Katzen im Spiel verteilt. Das Lustige ist, dass dieser Typ immer verfügbar ist, egal in welcher Ära man ist... Hmm, interessant.

Es gibt eine weitere Figur, die in jeder Ära von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales immer wieder auftaucht: der Magiit-Händler. Dieser geheimnisvolle Händler spricht im Spiel kaum und verbringt seine Zeit damit, Magite-Edelsteine herzustellen (die Werten und Passiven für Elliots Waffen und Schild verleihen). Je mehr Edelsteinfragmente du ihm mitbringst, desto besser wird er darin, Edelsteine herzustellen, und desto seltener werden sie sein. Und je seltener sie sind, desto besser sind die Passiven und Werte. Ganz einfach.

Was nicht ganz so einfach sein wird, ist das Aufrüsten des Slots für die Kristalle, die an jeder Waffe ausgerüstet sind. Diese Magicite-Upgrades sind sehr teuer, und hier gibst du tatsächlich den Löwenanteil des während des Abenteuers gesammelten Geldes aus, abgesehen von Heiltränken. Es ist ja nicht so, als könnte man viel anderes kaufen...

Um Edelsteine an jeder Waffe auszurüsten, kannst du sie selbst auswählen, aber ich empfehle, Faie die besten auswählen zu lassen, sobald du ein paar gesammelt hast. Drück einfach einen Knopf, und sie kümmert sich um den Rest.