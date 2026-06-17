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Wenn du – wie ich – dieses klassische, dungeon-orientierte Zelda-Erlebnis vermisst, das die neuen Open-World-Titel noch nicht ganz bieten konnten, dann ist The Adventures of Elliot: The Millennium Tales wahrscheinlich auf deinem Radar. Für mich war Octopath Traveler 2 eine so erfreuliche Überraschung, dass ich sofort neugierig wurde, als ich von den HD-2D-Entwicklern von Square Enix ein "Zelda-ähnliches" Spiel ankündigte. Allerdings wurde Elliot nicht direkt von Team Asano, dem Studio hinter den Octopath-Spielen (obwohl sie offenbar einen Teil der Spielkonzeption mitgewirkt haben), entwickelt, sondern von Claytechworks, dem Team hinter Bravely Default 2 und anderen Titeln. Das ist sofort erkennbar, wenn man das Spiel in Aktion sieht.

Mittlerweile sind wir alle mit dem ikonischen "HD-2D"-Grafikstil gut vertraut, den viele behaupten würden, dass Square Enix in den letzten... nun, ziemlich viele Jahre. Persönlich bin ich noch nicht wirklich müde davon, aber es scheint eine schlechte Wahl für diese Art von Spiel zu sein. Wie Magnus, der auch Abenteuer in der Welt von "Philabieldia" erlebt hat (sie ist so schlecht, dass sie fast gut ist...), zu Recht anmerkte, kann man die Umgebungen in Elliot wegen der isometrischen Kamera, die nur die unmittelbare Umgebung des Helden von oben zeigt, kaum genießen. Außerdem ist das Spiel bei weitem nicht so fesselnd wie die Octopath-Spiele. Alle Objekte glänzen übermäßig, und man könnte vermuten, dass dies ein technischer Kompromiss ist, denn die Spielwelt und die vier dargestellten Epochen sind viel offener und nahtloser als die Welten früherer HD-2D-Spiele.

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Vier Epochen, ja. Die gesamte Erzähl- und Strukturprämisse des Spiels besteht darin, dass du als Abenteurer Elliot durch die Zeit reist und dieselbe Welt in verschiedenen Epochen erkundest, um die Prinzessin in seiner eigenen zu retten. Auf dem Papier ist das eine schöne Idee, aber die Umsetzung selbst ist eigenartig. Auf erzählerischer Ebene wird das Konzept einfach nicht besonders fesselnd erforscht. Die Charaktere hinterfragen kaum, dass Elliot durch die Zeit hin und her reist und seine Handlungen in einer Epoche die anderen in keiner bedeutenden Weise beeinflussen. Es gibt jedoch einige interessante Ideen, die sich durch die Geschichte ziehen, sei es Roboter, die sich gegen ihre Schöpfer wenden, oder eine Rasse magischer Kreaturen, halb Mensch, halb Bestie, auf die echte Menschen herabsehen. Aber das Spiel überfliegt diese Themen nur, anstatt sich darauf einzulassen.

Als ich schrieb, dass die Umsetzung der Spielprämisse eigenartig ist, meinte ich hauptsächlich die Struktur und das Leveldesign. Die Idee, dieselbe Welt über vier verschiedene Epochen hinweg zu erkunden, mag zunächst spannend erscheinen, aber man merkt schnell, dass es dieselbe Karte viermal ist. Okay, fast das Gleiche. Der größte Unterschied zwischen den Epochen ist die einzelne Stadt in der unteren rechten Ecke, die zum Beispiel in "The Age of Magic" als pulsierende, Hightech-Metropole gilt, während sie in "The Age of Reconstruction" kaum mehr als ein magerer Außenposten ist. Aber die Umgebung ist dieselbe, und sie befinden sich an denselben Orten (sie hätten die Karte "remixen" können, um sie etwas interessanter zu machen), die Gegner sind gleich, und die Dungeons, Ruinen und Höhlen sind ebenfalls im Großen und Ganzen ähnlich. Ich schreibe "grob" für Letzteres, weil sie in einer bestimmten Epoche meist eine längere, offenere Version haben, während sie in anderen nur eine kleine Truhe oder zwei enthalten. Wenn die Entwickler glauben, sie hätten die dunkle Welt von A Link to the Past hier nicht nur einmal, sondern dreimal nachgespielt, irren sie sich gewaltig.

Glücklicherweise ist die Motivation zum Erkunden relativ stark, denn das Kampfsystem in Elliot ist ausgezeichnet, und es ist befriedigend, durch das Entdecken neuer Fähigkeiten, Waffen und Upgrades stärker zu werden. Im Verlauf seines Abenteuers entdeckt Elliot acht stark von Zelda inspirierte Waffen, die neben Klassikern wie Schwertern, Bögen und Bomben einen schweren Hammer und einen schnellen Speer umfassen. Jede Waffe gibt es außerdem in drei Versionen, und es ist spannend, sie in ihren stärkeren, einschüchternderen Formen zu sehen. Das Spiel hat außerdem eigene Versionen von Zeldas Herzstücken und leeren Fläschchen, und es gibt Kleinigkeiten, die man durch Nebenquests sammeln kann (die leider viel zu sehr auf Sammel basieren), Fähigkeiten für Elliots Feenbegleiter (auf die ich gleich noch eingehen werde) sowie 50 Katzen, die unterwegs verschiedene Belohnungen bringen.

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Es gibt also viel zu entdecken, und ich habe das Magicite-System noch gar nicht angesprochen, das einer der besten Teile des Spiels ist. Du hast eine Box mit begrenzter Kapazität, und für jede Waffe kannst du sie mit Edelsteinen füllen, die der Waffe verschiedene Buffs verleihen. Zu Beginn des Spiels hat deine Box eine Kapazität von 20 Personen, aber du kannst sie im Laufe der Zeit erhöhen, und der Platz, den einzelne Edelsteine einnehmen, variiert. Manche nehmen 4 ein, andere 7 oder 10. Es macht Spaß, neue Edelsteine zu finden oder zu kaufen und mit Builds zu experimentieren, denn obwohl viele Edelsteine einfache Attribute bieten – wie erhöhten Schaden oder eine höhere Wahrscheinlichkeit kritischer Treffer –, gibt es auch einige, die die Funktionen einer Waffe verändern (zum Beispiel könnte ein Speer in drei Richtungen statt in eine Richtungen treffen, aber pro Schlag deutlich weniger Schaden verursachen). Andere beeinflussen die Synergie der Waffe mit dem restlichen Arsenal (zum Beispiel gibt es eine, die andere Waffen nach dem Wurf des Bumerangs vorübergehend mehr Schaden verursachen lässt).

Was die Erkundung angeht, erreichte ich jedoch einen Punkt, an dem ich die Waffen und Builds gefunden hatte, die mir am besten gefielen, und das Gefühl hatte, genug Gesundheit zu haben, um die meisten Herausforderungen zu meistern. Da begann meine Motivation, dieselben kleinen Höhlen viermal zu erkunden, stark zu schwinden. Glücklicherweise sind die obligatorischen Dungeons größtenteils ziemlich solide. Wie das Spiel im Allgemeinen konzentrieren sie sich mehr auf den Kampf als auf das Lösen von Rätseln, aber sie fließen gut, beschäftigen das Gehirn und hören auf, solange es gut geht. Die Bosse sind zudem durchgehend herausfordernd, gut gestaltet und im Allgemeinen einfach ein Highlight des Spiels.

Generell hätte ich mir mehr Rätsel gewünscht, denn Elliots Waffe wird leider kaum zum Lösen von Rätseln genutzt, und die fünf Fähigkeiten seiner Navi-ähnlichen Sidekicks zeigen, dass es Potenzial gibt. Faie, wie sie genannt wird, ist eine nervige Fee mit einem unstillbaren Drang, alles mit einer schrillen, kindlichen Stimme zu kommentieren, die einen dazu bringt, das Spiel stummschalten zu wollen. Es war nicht Fi aus Skyward Sword, von der du Notizen hättest machen sollen, um Himmels willen. Jedenfalls sind ihre Fähigkeiten ziemlich interessant, und später im Spiel eröffnen sie einige spannende Rätsel sowohl in den obligatorischen Dungeons als auch in den optionalen Schreinen, die man verstreut findet. Unter anderem kann die Fee Elliot zwischen den Plattformen teleportieren und einen Klon von ihm erschaffen, der seine Bewegungen kopiert. Das Spiel ist am besten, wenn diese Fähigkeiten auf die Probe gestellt werden, und ich hoffe, dass eine mögliche Fortsetzung allgemein auf das Rätsellösen setzt. Die Fee Faie muss jedoch wirklich nicht zurückkehren.

Es ist klar, dass Claytechworks versteht, was die wichtigsten Zutaten für ein gutes Zelda-ähnliches Stil sind, aber sie haben es bei diesem ersten Versuch nicht ganz geschafft, das richtige Gleichgewicht zwischen ihnen zu finden. Sie hätten etwas mehr Rätsellösung und weniger Kämpfe einbauen sollen. Das ist jedoch ein kleines Problem im Vergleich zur papierdünnen Geschichte und der bizarren Entscheidung, dieselbe Karte viermal zu kopieren. Es stinkt nach zu viel Ehrgeiz und zu wenigen Ressourcen, und wenn das der Fall ist, kann man das verzeihen, denn das Kampfsystem sowie die obligatorischen Dungeons und Bosse sind hier wirklich absolut stabil. Wenn Elliot sich in Zukunft auf neue Abenteuer begibt, würde ich ihn gerne wieder begleiten. Solange Faie und Philabieldia zu Hause bleiben.