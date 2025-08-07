HQ

Suleiman Obeid, der als einer der besten palästinensischen Fußballspieler aller Zeiten gilt, ist in Gaza von israelischen Streitkräften getötet worden, als er versuchte, humanitäre Hilfe zu bekommen. Der "Pelé Palästinas", wie er oft genannt wurde, war 41 Jahre alt, als er in der Nähe eines Hilfswerks im Süden des Gazastreifens erschossen wurde.

"Der ehemalige Nationalspieler und Star der Mannschaft von Khadamat al-Shati, Suleiman Al-Obeid, wurde zum Märtyrer, nachdem die Besatzungstruppen am Mittwoch diejenigen angegriffen hatten, die im südlichen Gazastreifen auf humanitäre Hilfe warteten", teilte der palästinensische Fußballverband mit (via Al Jazeera).

Obeid war einer der Stars des palästinensischen Fußballs, spielte von 2005 bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2023 und erzielte über 100 Tore. Außerdem bestritt er 24 Länderspiele für die palästinensische Nationalmannschaft in der Qualifikation für den AFC Challenge Cup 2012 und in der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014.

Nach Angaben palästinensischer Beamter wurden in Gaza 662 Sportler und Familienangehörige getötet und 321 Menschen aus dem palästinensischen Fußball, darunter Spieler, Manager, Schiedsrichter oder Administratoren, ermordet.

Obeid war einer der 18 Menschen, die Berichten zufolge am Mittwoch ermordet wurden, als sie humanitäre Hilfe suchten. Mehr als 1.300 Palästinenser sind laut Al-Dschasira in der Nähe von Hilfszentren getötet worden, die von der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation betrieben werden. In den letzten 24 Stunden starben vier Menschen an den Folgen einer Hungersnot.

Erst Anfang dieser Woche berichteten wir, dass die palästinensische Fußballnationalmannschaft nach Chile umgezogen ist, dem nicht-arabischen Land mit der größten palästinensischen Bevölkerung, die auf über 500.000 Menschen geschätzt wird. Ihr Ziel ist es, ein prägendes Zentrum aufzubauen und die zukünftigen Stars der Mannschaft auszubilden, die daran arbeiten wird, Palästina zur Weltmeisterschaft 2030 zu führen, nachdem sie bei der Ausgabe 2026 näher dran waren als je zuvor.

Der Nationaltrainer Ehab Abu Jazar, dessen Familie im Gazastreifen lebt, sagte, dass "Sport in Palästina praktisch nicht mehr existiert", aber er werde sich weiterhin dafür einsetzen, "den Namen und die Flagge Palästinas präsent zu machen".