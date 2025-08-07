UN-Beamter warnt vor katastrophalen Folgen, sollte Israel Gaza besetzen

HQ

Miroslav Jenca, stellvertretender Generalsekretär der Vereinten Nationen für Europa, Zentralasien und Amerika, warnte während einer Sitzung des Sicherheitsrats, dass die angekündigten Pläne Israels, die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen zu übernehmen, "katastrophale Folgen" haben würden. Der hohe UN-Beamte sagte, dass dies "das Leben der verbleibenden Geiseln in Gaza weiter gefährden" und für Millionen von Palästinensern katastrophal sein könnte.

Jenca fügte hinzu, dass Gaza "ein integraler Bestandteil eines zukünftigen palästinensischen Staates ist und bleiben muss". Bisher kontrollieren sie nach israelischen Angaben 75% des Gazastreifens. In den Zonen, in denen es keine gibt, leben mehr als zwei Millionen Palästinenser. Nach Angaben der Vereinten Nationen befinden sich 87 % der Fläche des Gazastreifens in militarisierten Zonen oder stehen unter Evakuierungsbefehl (via BBC).

Einige haben angedeutet, dass die Drohung mit einer totalen Besatzung eine Taktik ist, um die Hamas nach dem Scheitern der Waffenstillstandsgespräche unter Druck zu setzen. Allerdings sind große Teile der israelischen Bevölkerung gegen den Krieg, ebenso wie einige militärische Führer.

Der UN-Beamte prangerte auch die Einschränkung der humanitären Hilfe an und dass "die Hilfe, die eingeführt werden darf, völlig unzureichend ist". Es wird geschätzt, dass von den 60.000 Menschen, die in Palästina ermordet wurden, seit Ende Mai mehr als 1.200 getötet wurden, als sie versuchten, Zugang zu Lebensmitteln und Vorräten zu erhalten.