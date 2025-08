HQ

Palästina ist der Qualifikation für die WM 2026 im Rahmen der Qualifikation für die AFC WM so nah wie nie zuvor. Ein umstrittener Elfmeter in der letzten Minute verkürzte den Weg in die Play-offs, aber es ist immer noch das beste Ergebnis aller Zeiten für eine Mannschaft, die hoffte, einen kleinen Hoffnungsschimmer in das vom Krieg verwüstete Land zu bringen. Jetzt denkt die Mannschaft bereits an die WM 2030 und will vorbereitet sein. Das ist der Grund, warum sie angekündigt haben, dass sie das Team nach Chile verlegt haben, dem nicht-arabischen Land mit einer größeren palästinensischen Bevölkerung, die auf 500.000 Menschen in einem Land mit 20 Millionen Einwohnern geschätzt wird.

Der Manager der palästinensischen Fußballnationalmannschaft, Ehab Abu Jazar, sagte gegenüber EFE, dass sie neue Talente in der palästinensischen Bevölkerung in Chile finden und eine neue Bildungsschule gründen wollen.

Palästina, das vor kurzem von drei der größten Volkswirtschaften der Welt (Frankreich, Kanada und Großbritannien) als Staat anerkannt wurde, ist seit 1998 von der FIFA als Nation anerkannt. Und ihre Ergebnisse haben sich verbessert, so dass sie 2023 zum ersten Mal das Achtelfinale beim Asien-Cup erreicht haben. Allerdings konnten sie seit 2019 nicht mehr in ihrem eigenen Land als Einheimische spielen. Und seit dem Beginn des Völkermords durch Israel im Jahr 2023 ist der Sport im Grunde genommen aus dem Land verschwunden. 60.000 Menschen sind in Palästina ums Leben gekommen, darunter rund 700 Sportler.

"Sport gibt es in Palästina praktisch nicht mehr. Es ist nicht nur so, dass es keine Turniere gibt, sondern auch, dass es keine sportlichen Aktivitäten gibt", sagte Abu Jazar, der in Gaza geboren wurde und dessen Familie jetzt in einem Flüchtlingslager lebt, da sein Haus zerstört wurde.

"Mit den Nationalmannschaften versuchen wir, unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken und an allen Wettbewerben teilzunehmen, und zwar aus zwei Gründen: Erstens, um den Namen und die Flagge Palästinas präsent zu machen und uns weiter zu verbessern. Wir glauben, dass wir wichtige Dinge erreichen können, und solange es Palästinenser gibt, werden wir weitermachen", sagte er.