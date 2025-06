Palästina wird sich nach umstrittenem und herzzerreißendem Elfmeter nicht für die WM 2026 qualifizieren

HQ

Palästina stand kurz davor, die nächste Runde in der Qualifikation für die WM 2026 zu erreichen und war damit weiter als je zuvor. In der dritten Runde der Qualifikation für die AFC WM mussten sie den Oman besiegen, Gruppe B... und sie gewannen mit 1:0 durch ein Tor von Oday Ali Abdulrahim Kharoub. In der 97. Minute gelang Oman jedoch ein Tor, und das Unentschieden reichte für Oman, der mit einem weiteren Punkt in die heutige Partie ging.

Und Omans Ziel... war ein Elfmeter, der nach einem Sturzflug für den Spieler gegeben wurde, weniger als eine Minute vor dem Schlusspfiff.

Totaler Herzschmerz für die palästinensische Nationalmannschaft (die seit 2019 keine Heimspiele mehr in Palästina bestritten hat, sondern nach Jordanien gewechselt ist), in der Hoffnung, in der Qualifikation die vierte Runde zu erreichen. Es war noch nicht endgültig (sechs Mannschaften, darunter Oman und Jordanien, kämpfen nun um drei Plätze für die WM), und Palästina hat noch nie an einer Weltmeisterschaft teilgenommen, aber in diesem Jahr waren sie näher dran als je zuvor.

Palästina bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr wäre ein Silberstreif am Horizont für die Menschen gewesen, die unter einer der schlimmsten humanitären Krisen der Geschichte leiden... und ein kompletter Bluff für den Rest der Welt, der angesichts des unmenschlichen Völkermords in Gaza ein Auge zudrückt.