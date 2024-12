Startaufstellung der Formel 1 2025 ist im Vergleich zum Vorjahr kaum wiederzuerkennen

HQ

Zwei Wochen nach dem Ende der Formel-1-Saison 2024 haben alle Teams ihre Weichen gestellt, und die endgültige Fahreraufstellung für 2025 steht fest. Bei den teilnehmenden Teams gibt es keine Änderungen, aber die meisten haben Änderungen an ihren Fahreraufstellungen vorgenommen.

Schneller geht es, mit den beiden Teams zu beginnen, die sich nicht ändern: McLaren, der Sieger von 2024 dank der konsequenten Arbeit von Lando Narris und Oscar Piastri, und Aston Martin. Mit einer Einschränkung, denn obwohl Aston Martin weder Fernando Alonso noch Lance Stroll ersetzt, haben sie bedeutende Veränderungen in der technischen Führung vorgenommen, indem sie Dan Fallows entlassen und den legendären Ingenieur Adrian Newey geholt haben.

Die restlichen acht Teams haben Änderungen vorgenommen. Die bekannteste ist die Verpflichtung von Lewis Hamilton bei Ferrari, nach der erfolgreichsten Partnerschaft in der Geschichte der Formel 1 mit Mercedes. Hamilton verdrängte Carlos Sainz von Ferrari, der zu Williams wechselte, während Hamiltons Platz bei Mercedes von Rookie Kimi Antonelli eingenommen wurde.

Wenn etwas das Jahr 2025 in der Formel 1 bestimmen wird, dann wird es die große Anzahl neuer Gesichter sein, junge Fahrer, die sich mit Veteranen zusammentun. Einige bekannte Gesichter wie Kevin Magnussen haben sich zurückgezogen, während andere wie Daniel Ricciardo, Valteri Bottas oder Sergio Pérez verdrängt wurden.

Im nächsten Jahr treten der Sieger und der Zweite der Formel-2-Saison 2024 an: Der Sieger Gabriel Bortoleto, der in der Akademie von Fernando Alonso ausgebildet wurde, wechselt zu Kick Sauber, während Isack Hadjar der jüngste in einer Reihe von Wechseln innerhalb der beiden Teams von Red Bull ist.

Wie das Formel-1-Starterfeld im Jahr 2025 aussehen wird

Die Formel 1 hat bestätigt, dass es keine weiteren Änderungen geben wird, was bedeutet, dass dies die endgültige Fahreraufstellung für das Jahr 2025 ist, das mit den meisten Änderungen seit langer Zeit:

Aston Martin



Fernando Alonso



Aufenthalt bei Lance Stroll



McLaren



Lando Norris



Aufenthalt von Oscar Piastri



Mercedes



George Russell



Kimi Antonelli



Ferrari



Charles Leclerc



Lewis Hamilton



Williams



Alex Albon



Carlos Sainz



Sauber



Nico Hülkenberg



Gabriel Bortoleto



Haas



Esteban Ocon



Ollie Beaman



RB Honda



Yuki Tsunoda



Isack Hadjar



Roter Bull



Max Verstappen



Liam Lawson



Alpin