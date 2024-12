Isack Hadjar, F2-Vizemeister, stieg in die Formel 1 zum Red Bull-Schwesterteam RB auf

HQ

Sergio Pérez wird die Formel 1 in der nächsten Saison verlassen, und wie wir gestern berichteten, hat Red Bull Liam Lawson vom Schwesterteam RB als neuen Teamkollegen von Max Verstappen befördert.

Es war ein Schritt, der viele überraschte, denn die logischste Wahl schien Yuki Tsunoda zu sein, der 2021 mehr Erfahrung bei RB hatte, bekannt als AlphaTauri, als der Japaner in der Formel 1 debütierte. Aber der Auserwählte war der zwei Jahre jüngere Lawson, der sich erst im September 2024 als Hauptfahrer von RB etablierte, als Daniel Ricciardo ging.

Mit dem Wechsel von Lawson zu Red Bull wurde bei RB eine Vakanz frei. Und der Auserwählte war Isack Hadjar, ein 20-jähriger französischer und algerischer Fahrer, der seit 2021 Teil von Red Bull Junior ist, aber auch in der Formel 2 antritt und in diesem Jahr mit Campos Racing Zweiter wurde, nur hinter Gabriel Bortoleto (der ebenfalls den Sprung in die Formel 1 geschafft hat und sich dem Kick Sauber Team anschließt).

"Ich fühle mich, als würde ich in ein ganz neues Universum eintreten, ein viel schnelleres Auto fahren und mit den besten Fahrern der Welt fahren. Es wird eine enorme Lernkurve sein, aber ich bin bereit, hart zu arbeiten und mein Bestes für das Team zu geben", sagte Hadjar von formula1.com, der auch Tsunoda lobte: "Ich freue mich darauf, mit Yuki zu arbeiten und von ihm zu lernen. Ich habe immer zu ihm aufgeschaut."

Hadjar ist der 19. Fahrer, der aus dem 2001 gestarteten Red-Bull-Juniorprogramm aufgestiegen ist und Fahrer wie Max Verstappen, Sebastian Vettel und Ricciardo hervorgeholt hat. Peter Bayer, CEO von Red Bull, sagte: "Ein jüngerer Fahrer unterstützt unsere Mission, ein jüngeres Publikum anzusprechen, daher freuen wir uns darauf, neue und bestehende Fans mit auf die Reise zu nehmen."