Kevin Magnussen wechselt im LMDh-Programm zu BMW: Er könnte zu den 24 Stunden von Le Mans zurückkehren

HQ

Kevin Magnussen hat nach seinem Ausscheiden aus dem Haas-Team und der Formel 1 eine neue Heimat gefunden - dieses Wochenende in Abu Dhabi wird sein letzter F1-Grand-Prix nach zehn Jahren und 185 Rennen sein. Der 32 Jahre alte Däne wird 2025 zu BMW M Motorsport wechseln.

Magnussen wird sich in der kommenden Saison hinter das Steuer des BMW M Hybrid V8 setzen. Sein vollständiger Rennkalender wird noch bekannt gegeben, aber BMW nutzt seine LMDh - eine Sportprototypen-Kategorie - in der IMSA-Serie und in der FIA World Endurance Championship (FIA WEC), dem Wettbewerb, zu dem auch die 24 Stunden von Le Mans gehören.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Magnussen an einem Langstreckenrennen mit einem Sportwagen teilnimmt, denn 2021 absolvierte er mit einem Sieg und fünf Podestplätzen eine komplette IMSA-Serie und nahm auch in Le Mans teil. Magnussen ist Sohn des viermaligen Siegers der 24 Stunden von Le Mans, Jan Magnussen, und Vater und Sohn fuhren 2021 gemeinsam Rennen.

Andreas Roos, Leiter BMW M Motorsport, hob hervor, dass Magnussen in der Formel 1 seit zehn Jahren "regelmäßig seinen Speed unter Beweis stellt". "Dank seiner umfangreichen Erfahrung ist er eine echte Bereicherung für unser Projekt."

"Nach zehn Jahren in der Formel 1 schlage ich ein neues und aufregendes Kapitel auf und freue mich darauf, die Herausforderung in den innovativsten und fortschrittlichsten Sportwagen in der Geschichte des Langstreckensports anzunehmen", sagte Kevin Magnussen.