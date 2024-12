Lewis Hamilton und Mercedes beenden die erfolgreichste Partnerschaft in der Geschichte der Formel 1

HQ

Das Formel-1-Rennen am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi war aus verschiedenen Gründen etwas Besonderes, darunter Lewis Hamiltons letztes Rennen mit Mercedes, das seine 12-jährige Amtszeit bei Mercedes-AMG Petronas beendete, die erfolgreichste Partnerschaft in der Geschichte der Formel 1: sechs Fahrermeisterschaften in einem Zeitraum von sieben Jahren (2014-2020), 84 Siege sowie acht Konstrukteurstitel für Mercedes.

Der 39-jährige Lewis Hamilton ist gemeinsam mit Michael Schumacher der einzige F1-Fahrer mit sieben Weltmeisterschaften. Seinen ersten Sieg feierte er 2008 mit McLaren.

Am vergangenen Wochenende hat Mercedes Hamilton Tribut gezollt und ein emotionales Video gepostet, in dem betont wird, wie Hamilton 2007 als erster schwarzer Fahrer in der Formel 1 die Grenzen überschritten hat.

Lewis Hamilton stößt nächstes Jahr zu Ferrari

In seinem letzten Rennen mit dem Mercedes-AMG F1 W15 erreichte er einen beachtlichen vierten Platz und verbesserte sich von P16 um 12 Plätze. Das Rennen wurde von Lando Norris dominiert, wobei Ferrari dem Konstrukteurstitel, der am Ende an McLaren ging - kurioserweise Hamiltons ehemaliges Team, näher kam als die meisten anderen.

In Bezug auf die Punkte spielte es keine große Rolle, aber es war ein weiteres Beispiel für Hamiltons Beharrlichkeit. "Ich wollte einfach nur mit einem Hoch abschließen und dem Team einfach alles von mir geben, so wie sie mir all die Jahre gegeben haben", sagte er.

"Ich werde sie vermissen - ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich sie vermissen werde", sagte er, der auf der F1-Website aufgezeichnet wurde, und fügte hinzu, dass alle seine F1-Rennen von Mercedes gefahren wurden.

Für einige liegen Hamiltons beste Tage hinter ihm, nach zwei Saisons (2022 und 2023) ohne Siege. In der vergangenen Saison gelang ihm jedoch noch zwei weitere Siege, darunter ein rekordverdächtiger neunter Sieg beim Großen Preis von Großbritannien.

Im nächsten Jahr beginnt Hamilton ein neues Kapitel bei Ferrari, indem er den Platz von Carlos Sainz einnimmt, der zu Williams wechselt, und neben Charles Leclerc fährt. 2025 wird der erst 18-jährige Italiener Andrea Kimi Antonelli an seiner Stelle sein Debüt in der Formel 1 geben.