Die rührende Nachricht: Lewis Hamilton ließ Kimi Antonelli in seinem Mercedes-Zimmer zurück

Lewis Hamilton, einer der größten Formel-1-Piloten aller Zeiten, hat Mercedes offiziell verlassen. Der Große Preis von Abu Dhabi am vergangenen Wochenende war Hamiltons letztes Rennen mit Mercedes und schloss damit die erfolgreichste Partnerschaft in der Geschichte der Formel 1 ab: elf Jahre (seit 2013-2024), sechs Fahrertitel (2014, 15, 17, 18, 19 20) und sieben Konstrukteurstitel für den Briten mit dem deutschen Unternehmen.

Obwohl keine Titel auf dem Spiel standen, erreichte Hamilton einen bemerkenswerten vierten Platz und startete von Platz 12, inmitten emotionaler Würdigungen seiner Kollegen. Hamilton schließt sich dem rivalisierenden Team Ferrari an, aber die Bindung zum vorherigen Team ist sehr stark, wie diese Anekdote zeigt, die Stephen Lord, Rennteam-Koordinator bei Mercedes, im Podcast Beyond the Grid erzählte, der von der Formel 1 entdeckt wurde.

Im September, nach dem Großen Preis von Italien, dem letzten Stopp der Saison in Europa, wurde Hamilton klar, dass er nicht mehr ins europäische Motorhome zurückkehren würde. Es ist eine Rennbasis, in der die Fahrer ihre eigenen Räume haben, in denen Hamilton elf Jahre verbracht hat.

Lewis Hamilton war gerührt, als er die Mercedes-Basis in Europa verließ

Laut Lord hinterließ Hamilton eine "ziemlich lange", handgeschriebene Notiz an seine Nachfolgerin im Team, Kimi Antonielli. Der 18-jährige Italiener, der in der Formel-2-Saison 2024 Sechster wurde, wird in der nächsten Saison mit George Russell einen Einjahresvertrag erhalten.

Es gab große Fußstapfen, aber Hamilton - doppelt so alt wie er - hinterließ eine schöne Note. "Es ging im Grunde darum, ihn in seinem neuen Zimmer willkommen zu heißen, ihm viel Glück zu wünschen, einige wirklich nette Dinge über das Team zu sagen und zu sagen: 'Wenn du dich um sie kümmerst, werden sie sich um dich kümmern, weil sie ein großartiges Team sind.' ", sagte Lord, der den Zettel fand.

Laut Lord fühlte sich Hamilton nostalgisch, bevor er sein Rennhaus zum letzten Mal verließ. Er war bereit zu gehen, kam aber noch einmal für etwa 10 Minuten in sein Zimmer zurück. "Ich dachte 'er hat etwas vergessen', dachte mir nicht viel dabei", erzählte Lord.

Doch als Lord später in den leeren Raum zurückkehrte, fand er den Zettel und noch etwas anderes: Über dem Toilettenpapierhalter stand "Lewis was here" mit einem lächelnden Gesicht. "Ich dachte: 'Okay, das gefällt mir'. Aber die Nachricht an Kimi war etwas ganz Besonderes."