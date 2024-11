Bortoleto wird im nächsten Jahr derjenige sein, den man in der Formel 1 im Auge behalten sollte: der erste brasilianische Formel-1-Fahrer seit Massa

HQ

Das Line-up der Formel 1 wird im Jahr 2025 eine große Veränderung erfahren. Nach "offenen und konstruktiven Gesprächen" werden Valtteri Bottas und Zhou Guanyu nicht mehr mit Kick Sauber Motorsport weitermachen. Stattdessen wird das von Audi gekaufte Schweizer Team im kommenden Jahr Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto an den Start haben.

Bortoleto wird der erste brasilianische Fahrer seit dem Weggang von Felipe Massa im Jahr 2017 sein (obwohl Pietro Fittipaldi nach seinem Unfall im Jahr 2020 als Ersatz für Grosjean einsprang). Der 2004 in São Paulo geborene Bortoleto wurde 2023 F3-Weltmeister und führt in diesem Jahr die F2 an und wird im nächsten Jahr den Sprung in die größte Kategorie schaffen.

Im Jahr 2022 wechselte Bortoleto zu A14 Management, einer von Fernando Alonso gegründeten Fahrermanagement-Agentur, die junge Talente aus dem Kartsport auswählt und zu Formel-1-Fahrern ausbildet.

Fernando Alonso hat Bortoletos Karriere sehr genau verfolgt

Alonso selbst hat Bortoleto in seiner Karriere unterstützt und ist eng zusammengewachsen, obwohl sie im nächsten Jahr zu Rivalen werden. "Er ist ein unglaubliches Talent und auch ein sehr bescheidener Mensch, was meiner Meinung nach das Wichtigste ist, woran wir arbeiten müssen", sagte Alonso Anfang des Jahres, wie auf der offiziellen Website der Formel 1 berichtet wurde, und sagte, es sei eine Frage der Zeit, bis er in die Formel 1 einsteige.

Bortoleto sagte in einer Pressekonferenz diese Woche, dass sie immer Witze gemacht hätten, weil Alonso bei seiner Geburt schon seit drei Jahren Rennen gefahren war.

Bortoleto schließt sich dem einzigen Team in dieser F1-Saison an, das noch keinen Punkt geholt hat, aber er ist optimistisch: Neue Leute kommen zum Team, das 2026 zum Audi-Team wird.