Spaniens neuer Trainer der Frauen-Nationalmannschaft debütiert mit einer Niederlage gegen Schweden im Halbfinale der Nations League

HQ

Sonia Bermúdez, die neue Trainerin der spanischen Nationalmannschaft, die Montse Tomé ablöst, die nach der Niederlage im Finale der Frauen-EM 2025 entlassen wurde (obwohl Berichten zufolge sie sowieso gefeuert werden würde), hätte keinen besseren Start haben können: eine 0:4-Niederlage gegen Schweden im Halbfinal-Hinspiel der Women's Nations League.

Der neue Trainer, ein ehemaliger Fußballer von Mannschaften wie Atlético Madrid, Barcelona oder Rayo Vallecano, der mit diesen drei Klubs neun Meistertitel gewann, holte die erfahrenen und beliebten Spielerinnen Jenni Hermoso, die nach der Rubiales-Affäre pausieren mussten, und Mapi León zurück. Alexia Putellas und Claudia Pina erzielten jeweils zwei Doppelpacks und hätten damit fast den Einzug in die K.o.-Runde besiegelt: Schweden bräuchte ein Wunder, um Spanien mit mehr als vier Toren Vorsprung zu besiegen. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Salma Paralluelo, die unter Tränen das Feld verließ.

Am Freitag hatte Deutschland Frankreich mit 1:0 besiegt. Das Halbfinale ist noch offen und wird am Dienstag in Frankreich entschieden. Hier ist der gesamte Kalender der Spiele der UEFA Women's Nations League nächste Woche.