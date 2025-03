HQ

Luis Rubiales, ehemaliger Präsident des spanischen Fußballverbands, wurde zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro an die Fußballerin Jenni Hermoso und einer einstweiligen Verfügung verurteilt, da er des sexuellen Übergriffs für schuldig befunden wurde, als er die Fußballerin nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2023 im August 2023 ohne Zustimmung geküsst hatte. Er - sowie andere ehemalige Mitglieder des RFEF, darunter der damalige Trainer Jorge Vilda - wurden jedoch vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen, als sie versuchten, das Narrativ über den nicht einvernehmlichen Kuss zu ändern, indem sie mit der Fußballerin und ihren Freunden und ihrer Familie sprachen, einschließlich leiser Drohungen, ihre Karriere zu ruinieren.

Während Rubiales nicht glücklich war und Berufung gegen das Urteil einlegte, waren die Fußballerin und ihre Entourage, einschließlich ihrer Kolleginnen, die am selben Tag mit der spanischen Nationalmannschaft in der Nations League spielten, auch nicht glücklich. Und auch die Staatsanwälte des spanischen Nationalen Gerichts nicht, die ursprünglich zweieinhalb Jahre Haft gefordert hatten und nun eine Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen.

Die leitende Staatsanwältin Marta Durántez behauptete, dass einige Beweise nicht berücksichtigt und einige Fragen "zu Unrecht zurückgewiesen" worden seien, und sagte, Richter José Manuel Fernández-Prieto, zentraler Strafrichter des Nationalen Gerichts, sei nicht unparteiisch.

"Der Richter besaß zumindest nicht den erforderlichen Anschein von Unparteilichkeit, der bei einem in der Verfassung vorgesehenen Richter vorhanden sein muss, unabhängig von persönlichen Vorurteilen, sowie unparteiisch und unter Achtung der Verfahrensrechte der Streithelfer, einschließlich der der Staatsanwaltschaft", so der Staatsanwalt Durántez (via El País).

Heute lebt und spielt Hermoso weit weg von Spanien, für Tigres in Mexiko, wo sie das schönste und viralste Tor des Jahres vorbereitete.