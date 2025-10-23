Sport
Alle Spiele der Women's Nations League in dieser Woche: Halbfinale und Aufstiegs-Play-offs
Die Nations League der Frauen wird am kommenden Freitag und kommenden Dienstag mit Halbfinals und Aufstiegs-Play-offs fortgesetzt.
In dieser Woche beginnt die Endrunde der Women's Nations League mit den Halbfinalspielen zwischen Deutschland und Frankreich sowie Spanien und Schweden. Im Gegensatz zu den Herren handelt es sich um eine Hin- und Rückspielrunde, die zeitgleich mit den Liga-Play-offs der Nations League A und B stattfindet, die am Freitag, 24. Oktober, und Dienstag, 28. Oktober, beginnen.
Halbfinale der Women's Nations League - Hinspiel 1
- Deutschland - Frankreich: Freitag, 24. Oktober, 17.45 Uhr MESZ, 16.45 Uhr BST
- Spanien - Schweden: Freitag, 24. Oktober, 20:00 Uhr MESZ, 19:00 Uhr BST
Halbfinale der Women's Nations League - Hinspiel 2
- Frankreich vs. Deutschland: Dienstag, 28. Oktober, wird noch bekannt gegeben
- Schweden - Spanien: Dienstag, 28. Oktober, 19:00 Uhr MEZ, 18:00 Uhr GMT
Play-off-Begegnungen in der Liga A/B
- Nordirland - Island: Freitag, 24. Oktober, 20:00 Uhr MESZ
- Finnland - Dänemark: Freitag, 24. Oktober, 18:00 Uhr MESZ
- Irland - Belgien: Freitag, 24. Oktober, 20:00 Uhr MESZ
- Tschechien - Österreich: Freitag, 24. Oktober, 17:30 Uhr MESZ
- Dänemark - Finnland: Dienstag, 28. Oktober, 18.00 Uhr MEZ
- Österreich - Tschechien: Dienstag, 28. Oktober, 18:00 Uhr
- Island - Nordirland: Dienstag, 28. Oktober, 19:00 Uhr MEZ
- Belgien - Irland: Dienstag, 28. Oktober, 20:30 Uhr MEZ
Play-off-Begegnungen in der Liga B/C
- Zypern - Albanien: Freitag, 24. Oktober, 18:00 Uhr MESZ
- Kosovo - Türkiye: Freitag, 24. Oktober, 17:00 Uhr MESZ
- Albanien - Zypern: Dienstag, 28. Oktober, TBD
- Türkiye - Kosovo: Dienstag, 28. Oktober, TBD
Dies ist die zweite Ausgabe der Women's Nations League, in der Spanien den Titel verteidigen wird. Das Finale wird ebenfalls in Hin- und Rückspiel ausgetragen und findet am 28. November und 2. Dezember statt, und es wird auch ein Spiel um den dritten Platz geben.