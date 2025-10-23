Alle Spiele der Women's Nations League in dieser Woche: Halbfinale und Aufstiegs-Play-offs

HQ

In dieser Woche beginnt die Endrunde der Women's Nations League mit den Halbfinalspielen zwischen Deutschland und Frankreich sowie Spanien und Schweden. Im Gegensatz zu den Herren handelt es sich um eine Hin- und Rückspielrunde, die zeitgleich mit den Liga-Play-offs der Nations League A und B stattfindet, die am Freitag, 24. Oktober, und Dienstag, 28. Oktober, beginnen.

Halbfinale der Women's Nations League - Hinspiel 1



Deutschland - Frankreich: Freitag, 24. Oktober, 17.45 Uhr MESZ, 16.45 Uhr BST



Spanien - Schweden: Freitag, 24. Oktober, 20:00 Uhr MESZ, 19:00 Uhr BST



Halbfinale der Women's Nations League - Hinspiel 2



Frankreich vs. Deutschland: Dienstag, 28. Oktober, wird noch bekannt gegeben



Schweden - Spanien: Dienstag, 28. Oktober, 19:00 Uhr MEZ, 18:00 Uhr GMT



Play-off-Begegnungen in der Liga A/B



Nordirland - Island: Freitag, 24. Oktober, 20:00 Uhr MESZ



Finnland - Dänemark: Freitag, 24. Oktober, 18:00 Uhr MESZ



Irland - Belgien: Freitag, 24. Oktober, 20:00 Uhr MESZ



Tschechien - Österreich: Freitag, 24. Oktober, 17:30 Uhr MESZ



Dänemark - Finnland: Dienstag, 28. Oktober, 18.00 Uhr MEZ



Österreich - Tschechien: Dienstag, 28. Oktober, 18:00 Uhr



Island - Nordirland: Dienstag, 28. Oktober, 19:00 Uhr MEZ



Belgien - Irland: Dienstag, 28. Oktober, 20:30 Uhr MEZ



Play-off-Begegnungen in der Liga B/C



Zypern - Albanien: Freitag, 24. Oktober, 18:00 Uhr MESZ



Kosovo - Türkiye: Freitag, 24. Oktober, 17:00 Uhr MESZ



Albanien - Zypern: Dienstag, 28. Oktober, TBD



Türkiye - Kosovo: Dienstag, 28. Oktober, TBD



Dies ist die zweite Ausgabe der Women's Nations League, in der Spanien den Titel verteidigen wird. Das Finale wird ebenfalls in Hin- und Rückspiel ausgetragen und findet am 28. November und 2. Dezember statt, und es wird auch ein Spiel um den dritten Platz geben.