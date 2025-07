Es ist unwahrscheinlich, dass Spaniens Trainer der Frauenmannschaft, Montse Tomé, weitermachen wird, selbst wenn sie die UEFA Euro gewonnen hätten

HQ

Montse Tomé, Cheftrainerin der spanischen Frauen-Nationalmannschaft, wird es vielleicht nicht mehr lange auf ihrem Posten halten. Die jüngste Niederlage bei der Frauen-EM gegen England würde das Ende einer zweijährigen Amtszeit bedeuten, die ihre Höhen und Tiefen hatte, in der die Mannschaft aber häufig in wichtigen Situationen zusammenbrach. Nach einer dominanten Gruppenphase verlor Spanien im Elfmeterschießen gegen England. Und im vergangenen Jahr verloren sie zwei Spiele in Folge und wurden bei den Olympischen Spielen in Paris Vierte, nachdem sie ohne Medaille nach Hause gekehrt waren. Die andere Seite der Medaille ist die Women's Nations League im Jahr 2024 und die Qualifikation für das Final Four der diesjährigen Nations League.

Ihr Vertrag läuft jedoch am 31. August aus, und einige Medien berichteten, dass es unwahrscheinlich wäre, dass sie weitermachen würde, selbst wenn Spanien die EM gewonnen hätte. Laut El Confidencial ist der spanische Fußballverband RFEF der Ansicht, dass ihre Zeit abgelaufen ist und es an der Zeit ist, Veränderungen vorzunehmen. Und "die meisten Spieler würden es vorziehen, wenn sie nicht verlängert würde", fügen sie hinzu.

Der Grund für die Feindseligkeit zwischen einigen Spielerinnen der Mannschaft und dem Trainer ist die berüchtigte "Rubiales-Affäre" im August 2023 während der Feierlichkeiten zur Frauen-Weltmeisterschaft, als Luis Rubiales, der damalige Präsident des RFEF, die Spielerin Jenni Hermoso ohne Zustimmung küsste. Dies löste eine Welle der Verurteilung und Ablehnung aus, die damit endete, dass Rubiales ersetzt (und später abgesetzt) wurde. Jorge Vilda, der damalige Manager der Frauenmannschaft, stand Rubiales zur Seite, und auch er wurde gefeuert und musste sich ebenfalls wegen Nötigung vor Gericht verantworten.

Tomé stand nicht explizit auf der Seite von Rubiales, sondern war der zweite Befehlshaber von Vilda und wurde dabei gesehen, wie er applaudierte, als Rubiales bekanntlich sagte: "Ich werde nicht zurücktreten!", nur um ein paar Tage später zurückzutreten. Berichten zufolge verstand sich Tomé mit vielen der Spielerinnen nicht und einige bezweifeln, dass ihr mangelndes Talent als Trainerin durch die Tatsache verdeckt wurde, dass sie einige der besten Fußballerinnen aller Zeiten zur Verfügung hatte. Und obwohl sie mehrfach dementierte, hat sie Jenni Hermoso, die Spielerin, die von Rubiales geküsst wurde, wiederholt aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen.