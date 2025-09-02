Sommer-Champions: Klubs, die in Europa in der ersten Länderspielpause führend sind

HQ

Jetzt beginnt die erste Länderspielpause der Saison, nachdem die meisten Ligen in Europa erst zwei oder drei Spieltage gespielt haben. Es ist noch viel zu früh, um ein Fazit zu ziehen, aber es gibt bereits einige Gewinner und Verlierer der Eröffnungsspiele, die im August stattfanden. Die "Sommer-Champions" sozusagen.

Premier League

In England ist das einzige Team mit 9 Punkten und 3/3 Siegen der letztjährige Meister Liverpool. Dazu gehört bereits eines der größten Spiele im Kalender, ein Heimsieg gegen Arsenal, den Vizemeister des Vorjahres.

Chelsea ist mit zwei Siegen und einem Unentschieden Zweiter, und fünf Mannschaften haben zwei Siege und eine Niederlage. Überraschenderweise liegt Manchester City nach nur einem Sieg und zwei Niederlagen weit zurück...



Liverpool: 9 Punkte

Chelsea: 7 Punkte

Arsenal: 6 Punkte

Tottenham: 6 Punkte

Everton: 6 Punkte

Sunderland: 6 Punkte

Bournemouth: 6 Punkte



LaLiga

Xabi Alonsos Real Madrid ist mit drei Siegen stark gestartet, obwohl er diese Spiele als "Vorbereitung" betrachtet. Nur Athletic Club hat alle ersten drei Spiele gewonnen, liegt aber im Torschnitt zurück. Der FC Barcelona, der Sieger des letzten Jahres, stolperte in Vallecas, und Atlético de Madrid, das normalerweise Dritter wird, hat einen schrecklichen Start hingelegt: eine Niederlage und zwei Unentschieden... Platz 17 von 20.



Real Madrid: 9 Punkte

Athletic Club: 9 Punkte

Villarreal: 7 Punkte

Barcelona: 7 Punkte

Espanyol: 7 Punkte

Getafe: 6 Punkte



Ligue 1

Wenige Überraschungen in der Ligue 1: PSG hat keinen Punkt abgegeben, und bisher ist Lyon mit drei von drei Siegen das einzige Team, das mit ihnen mithalten kann. Der letztjährige Vizemeister Marseille hat nur eines gewonnen und zwei verloren. Der letzte Sieger neben PSG, Lille im Jahr 2021, ist Dritter.



PSG: 9 Punkte

Lyon: 9 Punkte

LOSC: 7 Punkte

Monaco: 6 Punkte

Linse: 6 Punkte

Straßburg: 6 Punkte

Toulouse: 6 Punkte



Serie A:

Vor der Pause wurden in Italien nur zwei Spiele ausgetragen, und vier Mannschaften haben zwei Siege eingefahren. Atalanta, Dritter im letzten Jahr, liegt mit zwei Unentschieden weit zurück, und Inter Mailand liegt mit drei Punkten auf dem sechsten Platz, was den bisherigen Torschnitt anhebt.



Napoli: 6 Punkte



Juventus: 6 Punkte



Cremonese: 6 Punkte



Roma: 6 Punkte



Udinese: 6 Punkte



Bundesliga

Bayern München gewinnt fast jedes Jahr die Bundesliga, und nach zwei Spieltagen gab es bisher keine Überraschungen. Die einzige Mannschaft, die sich 2024 den Titel geholt hat, Bayer Leverkusen, hat zu kämpfen (1 Unentschieden, 1 Niederlage) und hat gerade ihren Trainer Erik ten Hag entlassen...