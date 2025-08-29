Länderspielpause im September 2025: alle UEFA-Spiele für die WM 2026 Qualifikation

HQ

Pünktlich zum Septemberstart findet die erste Länderspielpause der Saison statt, und die einberufenen Spieler treffen sich mit ihren Nationalmannschaften. In Europa gibt es zwei Spieltage für die Qualifikation für die WM 2026, die Spieltage 5 und 6 von 10 (die Gruppenphase der Qualifikation endet Mitte November 2016).

An diesem Wochenende werden die nationalen Ligen für zwei Wochen pausiert und die folgenden Spiele werden ausgetragen:

5. Spieltag der Qualifikation für die WM 2026

(Zeiten um MESZ, eine Stunde weniger in Großbritannien)

Donnerstag 4 September 2025



Kasachstan - Wales (16:00 Uhr)



Georgien - Türkiye (18:00 Uhr)



Luxemburg - Nordirland (20:45 Uhr)



Slowakei - Deutschland (20:45 Uhr)



Bulgarien - Spanien (20:45 Uhr)



Litauen - Malta (18:00 Uhr)



Niederlande - Polen (20:45 Uhr)



Liechtenstein - Belgien (20:45 Uhr)



Freitag, 5. September 2025



Slowenien - Schweden (20:45 Uhr)



Schweiz - Kosovo (20:45 Uhr)



Griechenland - Weißrussland (20:45 Uhr)



Dänemark - Schottland (20:45 Uhr)



Island - Aserbaidschan (20:45 Uhr)



Ukraine - Frankreich (20:45 Uhr)



Moldawien - Israel 20:45 Uhr)



Italien - Estland (20:45 Uhr)



Färöer-Inseln - Kroatien (20:45 Uhr)



Montenegro - Tschechien (20:45 Uhr)



Samstag 6 September 2025



Lettland - Serbien (15:00 Uhr)



Armenien - Portugal (18:00 Uhr)



England - Andorra (18:00 Uhr)



Republik Irland - Ungarn (20:45 Uhr)



Österreich - Zypern (20:45 Uhr)



San Marino - Bosnien und Herzegowina (20:45 Uhr)



6. Spieltag der Qualifikation für die WM 2026

Sonntag, 7. September 2025



Georgien - Bulgarien (15:00 Uhr)



Nordmazedonien - Liechtenstein (18:00 Uhr)



Luxemburg - Slowakei (20:45 Uhr)



Deutschland - Nordirland (20:45 Uhr)



Türkiye - Spanien (20:45 Uhr)



Litauen - Niederlande (20:45 oder 18:00 Uhr)



Polen - Finnland (20:45 Uhr)



Belgien - Kasachstan (20:45 Uhr)



Montag, 8. September 2025



Kosovo - Schweden (20:45 Uhr)



Schweiz - Slowenien (20:45 Uhr)



Weißrussland - Schottland (20:45 Uhr)



Griechenland - Dänemark (20:45 Uhr)



Israel - Italien (20:45 Uhr)



Gibraltar gegen Färöer (20:45 Uhr)



Kroatien - Montenegro (20:45 Uhr)



Dienstag 9 September 2025

Aserbaidschan - Ukraine (18:00 Uhr)Armenien - Republik Irland (18:00 Uhr)Frankreich - Island (20:45 Uhr)Ungarn - Portugal (20:45 Uhr)Bosnien und Herzegowina - Österreich (20:45 Uhr)Zypern - Rumänien (20:45 Uhr)Norwegen - Moldawien (20:45 Uhr)Albanien - Lettland (20:45 Uhr)Serbien - England (20:45 Uhr)

Wann sind die nächsten Länderspielpausen?

In diesem Jahr wird es zwei weitere Länderspielpausen geben. Die nächste findet zwischen dem 9. und 10. Oktober 2025 statt. Die letzte zum Ende der Gruppenphase zwischen dem 13. und 18. November 2025.