FC Barcelona stolpert in Vallecas mit peinlicher VAR-Fehlfunktion

Der FC Barcelona geht nach einem 1:1-Unentschieden gegen Rayo Vallecano am Sonntagabend mit einem bitteren Beigeschmack in die erste Länderspielpause in LaLiga. Ein Unentschieden, das einer Niederlage gegen Barça näher gekommen wäre, wäre da nicht Barças Torhüter Joan García gewesen, der einzige Spieler, der nach dem Spiel von Hansi Flick gelobt wurde.

Das Spiel war jedoch von Kontroversen geprägt: Der VAR funktionierte in der gesamten ersten Halbzeit nicht, und dazu gehörte auch ein Elfmeter von Chavarría gegen Lamine Yamal, der später verwandelt wurde und Barça in Führung brachte. Die Aktion war jedoch nicht klar, und da der VAR nicht funktionierte, konnte der Schiedsrichter die Aktion nicht überprüfen, so dass sein erster Instinkt bestand blieb. Und die Menschenmassen in Vallecas, einem Stadtteil südlich von Madrid, das erst vor drei Tagen die Qualifikation für die UEFA Conference League feierte, tobten.

Am Ende und während des Spiels beschwerten sich Spieler und Trainer beider Mannschaften über die ungeheuerliche und peinliche Situation: ein Ligaspiel oder die Hälfte davon ohne VAR zu spielen. Aber die Fans von Rayo Vallecano haben etwas mehr Gewicht in ihren Beschwerden, da die meisten Schiedsrichterentscheidungen ihnen schadeten, darunter der Elfmeter und zwei Abseitstore. Am Ende hatte Barça Glück, dass Vallecas mit einem Punkt nach Hause ging...