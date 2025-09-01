Erik ten Hag nach nur zwei Bundesliga-Spielen bei Bayer Leverkusen entlassen

HQ

Bayer Leverkusen vertraute Erik ten Hag die schwierige Aufgabe, die erfolgreiche Zeit von Xabi Alonso beim deutschen Klub fortzusetzen, nachdem der Spanier von Real Madrid als Nachfolger von Carlo Ancelotti überzeugt worden war. Doch der niederländische Trainer, der in der vergangenen Saison von Manchester United gefeuert wurde, wurde auch schon in Leverkusen entlassen. Nach nur drei Spielen und zwei Bundesliga-Spielen...

Der Verein hat dies am Montag bekannt gegeben, nach einem 3:3-Unentschieden am Samstag (Werner erzielte den Ausgleichstreffer in der 94. Minute) und einer 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim in ihrem ersten Bundesligaspiel, was ihre Chancen, sich gegen Bayern München zu behaupten, ernsthaft beeinträchtigt. Den einzigen Sieg feierte ten Hag mit einem 4:0 gegen den Viertligisten SG in der ersten Runde des DFB-Pokals Mitte August.

"Eine Trennung zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist schmerzhaft, aber wir hatten das Gefühl, dass es notwendig war. Wir bleiben fest daran, unsere Ziele für die Saison zu erreichen - und dafür brauchen wir bestmögliche Bedingungen auf allen Ebenen und in der gesamten ersten Mannschaft. Jetzt geht es darum, diese Bedingungen wieder vollständig umzusetzen und zu nutzen", sagte Vereinschef Fernando Carro.

"Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Niemand wollte diesen Schritt gehen. Die vergangenen Wochen haben aber gezeigt, dass es nicht machbar ist, mit dieser Aufstellung eine neue und erfolgreiche Mannschaft aufzubauen", ergänzt Simon Rolfes, Geschäftsführer der Leverkusener Mannschaft. "Wir glauben fest an die Qualität unseres Teams und werden nun alles daran setzen, mit einer neuen Aufstellung die nächsten Schritte in unserer Entwicklung zu gehen."

Erik ten Hag sei "auf Empfehlung des Managements" entlassen und vom Aktionärsausschuss beschlossen worden, teilte der Verein in einer Erklärung mit, in der er Ten Hag nicht einmal für seine kurze Arbeit im Verein dankte.