Schwergewichtsweltmeister Oleksandr Usyk bittet Trump, heimlich in die Ukraine zu kommen: "Er sollte für seine Worte verantwortlich sein"

Der ukrainische Boxer Oleksandr Usyk, Weltmeister im Schwergewicht (mit den Gürteln WBC, WBA und WBO ), eine der angesehensten Stimmen in diesem Sport, der mit 38 Jahren immer noch hart zuschlägt, entschied sich, nicht an der Seitenlinie zu bleiben, was in seinem Land passiert, und schickte eine Botschaft an Präsident Donald Trump auf CNN.

Im Präsidentschaftswahlkampf hatte Trump versprochen, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Das ist sicherlich nicht passiert, mit Bomben und Drohnen, die Kiew und Odessa treffen, während ich dies schreibe, und Putin, der sich von Trump distanziert, nachdem der US-Präsident gesagt hat, Putin sei "absolut verrückt" geworden.

"Er sollte für die Worte, die er gesagt hat, verantwortlich sein", sagte Usyk. "Er sagte, dass er in einem Monat oder einem Tag diesen Krieg beenden würde. Er ist nicht verantwortlich für seine Worte. Warum spricht er?", und sagte, er solle nach Ukrain gehen, um sich selbst ein Bild von der Realität zu machen.

"Ich werde ihm mein Haus und meine Sicherheitsleute geben. Ich werde für seine vollständige Sicherheit sorgen. Lassen Sie ihn eine Woche lang in meinem Haus wohnen und sehen, wie Raketen darüber fliegen und wie die Menschen in der Ukraine leben. Lasst ihn kommen und eine Woche lang leben, nicht nur einen Tag, sondern lasst ihn heimlich kommen, damit niemand weiß, dass er angekommen ist", damit Russland seine Angriffe nicht einstellt, fügte er hinzu.

"Und wenn er heimlich kommt, soll er irgendwo in Obolon oder Troyeshchyna (Kiewer Bezirk) leben, wo Häuser und Wohngebäude bombardiert werden.... Dann wird er verstehen, was geschieht."

Usyk könnte im Juli unangefochtener Schwergewichts-Champion werden

Usyk, der zu Beginn des Krieges den ukrainischen Verteidigungskräften beitrat, aber später seine Boxkarriere wieder aufnahm, auf Drängen seiner Kameraden, da er die größte ukrainische Sportpersönlichkeit ist, wird am 19. Juli als nächstes gegen Daniel Dubois kämpfen, der den IBG-Schwergewichtstitel hält: Wenn Usyk gewinnt, wird er zum zweiten Mal unangefochtener Schwergewichtsweltmeister.