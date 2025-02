Der britische Boxer Daniel Dubois sagt seinen Kampf gegen Parker am Samstag krankheitsbedingt ab

HQ

Daniel Dubois hat den für diesen Samstag in Riad geplanten Kampf gegen Joseph Parker krankheitsbedingt abgesagt. Der britische Boxer, 27, mit einer Bilanz von 22-2 (21 davon durch K.o.) ist der aktuelle IBF-Titelträger im Schwerkampf und sollte den Titel gegen den Neuseeländer Parker verteidigen, der zwischen 2015 und 2017 die WBO-Schwergewichtsglocke hielt und 35 Kämpfe und nur 3 Niederlagen gewonnen hat.

Über die Erkrankung Dubois liegen bisher keine Informationen vor. Er wurde von einem Arzt untersucht, bevor er am Donnerstag, wie geplant, eine Pressekonferenz geben konnte. Parker sagte, dass er die richtige Wahl getroffen habe: "Er hat etwas Vernünftiges getan. Wenn du krank bist, kämpfe nicht", sagte er zu SkySports und dachte daran, wie er krank gegen Joe Joyce kämpfte und verlor. "Es macht keinen Sinn, da rauszugehen und mit vollem Herzen zu kämpfen, wenn man nicht in der richtigen körperlichen Verfassung ist. Geh raus und kämpfe, wenn du auf dem Höhepunkt bist, in Topform, Top-Verfassung und zeige deine beste Leistung. Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite und zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite, an die sich jeder erinnern wird."

Die Veranstaltung am Samstag in Riad bleibt bestehen, und Parker wird eingewechselt: Martin Bakole, 33, ein kongolesischer Boxer, der in Schottland lebt und eine Bilanz von 22:1 hat, darunter 16 K.o. Der Sieger des Kampfes wird dann gegen den Unified Champion Oleksandr Usyk antreten, der im Dezember 2024 Tyson Fury besiegte.

Der Hauptkampf am Samstagabend wird der zweite Kampf zwischen Artur Beterbiev und Dmitry Bivol um den unangefochtenen Halbschwergewichtler sein.