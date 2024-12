Tyson Fury verliert erneut gegen Oleksandr Usyk im epischen Schwergewichts-Rückkampf in Riad

HQ

Der mit Spannung erwartete Rückkampf zwischen Oleksandr Usyk und Tyson Fury endete auf die gleiche Weise wie ihr erstes Match Anfang des Jahres: mit einem Sieg für den ukrainischen Kämpfer, der seine WBA-, WBC- und WBO-Schwergewichtstitel erfolgreich verteidigt. Und diesmal war es klarer: Alle drei Punktrichter gaben ihm den Sieg mit 116:112.

Keine K.o.: Der Kampf dauerte 12 Runden, und beide Boxer gaben alles, was sie hatten. Der Promoter von Tyson Fury sagte, dass er im Training seinen Höhepunkt erreicht habe: "Wenn er am Samstag geschlagen wird, dann wurde er vom besseren Mann geschlagen, Ende der Geschichte", sagte er. Und genau das passierte, als Fury wütend war, als er erfuhr, dass er verloren hatte, so die Punktrichter, und sagte: "Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich diesen Kampf gewonnen habe".

Die meisten Berichte stimmen darin überein, dass der in Manchester geborene Fury stärker begann, aber Fury hielt lange genug durch, damit Fury immer müder wurde. Die Entscheidung fiel einstimmig und Usyk fügt seinen 23. Sieg hinzu, ist immer noch ungeschlagen und hat sowohl Fury als auch den Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua zweimal gewonnen, was den 37-jährigen Boxer zu einer Macht macht, mit der man rechnen muss.

Was sagt der "unparteiische" KI-Richter

Aber war sein Sieg gerecht? Die menschlichen Richter kamen dieses Mal zu dem gleichen Schluss, aber was ist mit dem KI-Richter? Zum ersten Mal wurde eine KI als vierter Schiedsrichter eingesetzt, der objektive Parameter wie Aggression, gelandete Schläge, Aufprall, defensive Einsätze und Gewinnwahrscheinlichkeit analysierte.

Dieses Experiment wurde nicht im offiziellen Ergebnis verwendet, sondern als paralleles System. Und demnach fiel der Sieg auf Usyks Seite deutlicher aus: 118:112. Als er das herausfand, machte sich Fury in der Pressekonferenz darüber lustig, wie The Mirror berichtete: "Scheiß auf alle Computer. Halten Sie die Menschen am Laufen, mehr Arbeitsplätze für Menschen, weniger Arbeitsplätze für Computer."