Russland greift Kiew und Odessa bei nächtlichen Drohnenangriffen an

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Wir wissen jetzt, dass Russland seine Luftangriffe in der Ukraine intensiviert und über Nacht eine anhaltende Welle von Drohnenangriffen gestartet hat, die auf Wohngebiete in ganz Kiew abzielten und eine Entbindungsstation in Odessa trafen.

Selenskyj postete auf X: "In einer weiteren Nacht gab es statt eines Waffenstillstands massive Angriffe mit Shahed-Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen. Heute fand einer der größten Angriffe auf Kiew statt. Odessa, die Region Dnipro und die Region Tschernihiw wurden ebenfalls ins Visier genommen."

Dann fügte Selenskyj hinzu: "Insgesamt hat Russland bei dem Angriff 315 Drohnen eingesetzt, darunter 250 Shaheds, und 7 Raketen, von denen 2 ballistische Raketen aus nordkoreanischer Produktion waren. Wohngebäude und städtische Infrastruktur wurden beschädigt. Tragischerweise gibt es Todesopfer."

Die lokalen Behörden berichteten von Opfern und weitreichenden Schäden, was auf eine anhaltende Vergeltung nach den jüngsten ukrainischen Operationen auf russischem Territorium hindeutet. Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden nach dem, was die Behörden als den größten Drohnenangriff auf die Ukraine seit Beginn des Krieges bezeichneten.