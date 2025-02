Real Madrid weicht zwei Kugeln aus: weder Clásico noch Derby im Halbfinale des spanischen Pokals

HQ

Die Auslosung für das Copa del Rey Halbfinale (Spanischer Pokal) fand heute, Mittwoch, statt. Vier Mannschaften warteten auf ihre Rivalen: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad und Real Madrid. Die Vorfreude war groß, ob es noch zwei weitere "Clásicos" oder "Derbys" geben würde... aber keine: Barcelona spielt gegen Atleti, und Real Madrid spielt gegen den baskischen Klub Real Sociedad, den Pokalsieger von 2021.

Im Gegensatz zum Viertelfinale wird das Halbfinale in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die erste Etappe findet bald statt: am 25. und 26. Februar. Auf das Rückspiel müssen wir mehr als einen Monat warten: am 1. und 2. April.

Wenn es mit Barcelona gepaart gewesen wäre, wäre die Statistik in diesem Jahr nicht gut: Die beiden Clásicos der Saison endeten mit großen Siegen für die katalanische Mannschaft: 9 Tore für Barcelona, 2 für Madrid. Real Madrid hatte sogar Glück mit der Reihenfolge: Das Rückspiel (und die mögliche Verlängerung) gegen Real Sociedad wird im Bernabéu ausgetragen.

In der Zwischenzeit trifft der stärkste FC Barcelona seit Jahren auf das stärkste Atlético seit Ewigkeiten, das Barça im letzten Spiel im Dezember mit einem Tor in der 96. Minute verblüffte.

Halbfinale der Copa del Rey:



Barcelona-Atlético: 25. Februar um 21:30 Uhr MEZ



Real Sociedad-Real Madrid: 26. Februar um 21:30 Uhr MEZ





Real Madrid-Real Sociedad: 1. April um 21.30 Uhr MEZ



Atlético de Madrid-Barcelona: 2. April um 21:30 Uhr MEZ