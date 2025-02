Real Madrid und Atlético de Madrid ziehen in einem weiteren umstrittenen Derby unentschieden

HQ

Es wurde als das hitzigste Madrider Derby seit Ewigkeiten erwartet. Und das Ergebnis stellte niemanden zufrieden: 1:1, das gleiche Ergebnis wie beim vorherigen Liga-Spiel im September. Real Madrid bleibt an der Spitze der LaLiga, hat nur einen Punkt Vorsprung auf Atleti. Und wenn Barcelona heute Abend in Sevilla gewinnt, wären sie Dritter, nur einen Punkt hinter Atleti.

Die beiden Hälften des Spiels könnten unterschiedlicher nicht sein. Das erste Spiel war spannend, mit guten Spielzügen auf beiden Seiten, aber kaum wirkliche Gefahr oder Torschüsse. Sie schienen mehr Angst vor dem ersten Tor zu haben, als das erste Tor zu erzielen. Aber Atleti hatte Glück, nachdem der VAR den Schiedsrichter gerufen hatte und er einen Elfmeter für einen Tritt von Tchoameni auf Lino anordnete. Julián Álvarez erzielte das erste Tor, was die Zuschauer im Santiago Bernabéu nach jüngsten Beschwerden über das Schiedsrichtersystem wütend machte.

Die zweite Halbzeit wurde von Real Madrid dominiert. In der gesamten Partie gab Madrid 23 Schüsse ab, 9 auf das Tor, 10 Schüsse und nur einen auf das Tor von Atlético. Hätten sie von Anfang an in der gleichen Stimmung gespielt, hätte das Ergebnis auch anders ausfallen können. Ein einziges Tor von Mbappé bedeutete jedoch, dass das Spiel bis zum Schluss so gut wie offen war, da Atlético durch Konter für Gefahr sorgte. Diesmal hatten sie nicht so viel Glück wie letzten Dezember in Barcelona...