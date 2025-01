Der nächste Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wird möglicherweise in einem europäischen Stadion ausgetragen

HQ

Der FC Barcelona hoffte, dass die Renovierungsarbeiten am Stadion Camp Nou so weit fortgeschritten sind, dass dort Spiele in der Hälfte der Saison 2024/25 ausgetragen werden. Der Verein spielt seit einigen Jahren im Estadi Olímpic Lluís Companys, dem Austragungsort der Olympischen Spiele 1992, als Leihgabe des Rathauses von Barcelona an den Verein.

Die Arbeiten dauern jedoch länger als erwartet. Der Verein wird noch bis Ende April bei den Olímpics spielen, kann aber danach nicht mehr in diesem Stadion spielen, da dort am 10. und 15. Mai zwei Konzerte der Rolling Stones stattfinden werden. Das wirft die Frage auf, was mit den letzten Heimspielen des FC Barcelona in dieser Saison passieren würde, zu denen ein Clásico (FC Barcelona-Real Madrid) am 11. Mai sowie ein hypothetisches Champions-League-Halbfinale gehören.

Am Donnerstag teilte der Radiosender SER Catalunya mit, dass der Verein die Möglichkeit prüft, diese Spiele an einen anderen Ort zu verlegen. Das wäre für den Clásico besonders wichtig, da sie der Meinung sind, dass ein Spiel von solcher Bedeutung vor möglichst vielen Zuschauern ausgetragen werden sollte. Aus diesem Grund denkt der Verein offenbar darüber nach, den Clásico in ein anderes Stadion außerhalb Spaniens, in Europa, zu verlegen.

Das ist nur eine Idee, aber bisher ist es noch zu früh, um das zu sagen, und es wurde noch keine Entscheidung getroffen, die die Zustimmung des rivalisierenden Vereins sowie des spanischen Fußballverbands erfordern würde. In der Zwischenzeit hat der Verein gerade eine Auktion ( vom 23. Januar bis 13. Februar) gestartet, bei der Gegenstände wie Elfmeterpunkte, Eckfahnen, Fotos und sogar Spinde von Spielern wie Messi, Piqué oder Ronaldinho verkauft werden.