Atleti verblüfft Barcelona mit einem 90+6-Tor und übernimmt die Tabellenführung

Der FC Barcelona startete wie ein wütender Stier in die Saison, gewann jedes Spiel und hämmerte meist gnadenlos auf die Rivalen ein. Doch es hat eine dramatische Wendung genommen für die Mannschaft von Hansi Flick, die vor etwas mehr als einem Monat noch der wichtigste und manchmal einzige Kandidat auf den nationalen Liga-Titel in dieser Saison zu sein schien. Sie haben jetzt weniger Punkte als mit Xavi Hernández an diesem Punkt im letzten Jahr.

Aber in den letzten sieben Ligaspielen, seit einer 0:1-Niederlage gegen Real Sociedad am 11. November, hat Barcelona nur ein Ligaspiel gewonnen (1:5 gegen Mallorca), zwei Unentschieden gespielt und vier verloren. Dazu gehören drei Niederlagen in Folge zu Hause, im Estadio Olimpic Lluís Companys in Montjuïc, weil das Camp Nou gerade renoviert wird und laut jüngsten Berichten wahrscheinlich für den Rest der Saison nicht mehr geöffnet sein wird.

Die letzte Niederlage am Samstag gegen Atlético de Madrid war vielleicht aus mehreren Gründen die schmerzhafteste, angefangen bei der Tatsache, dass der FC Barcelona im Gegensatz zu vielen der vorherigen Spiele viel besser spielte als seine Rivalen, viel vehementer Druck ausübte, aber zu viele Chancen ausließ, wobei der Torschützenkönig der Liga, Robert Lewandowski und Raphinha Chancen auf den Sieg vergaben.

Und Atleti, die mit 12 Siegen in Folge - der Rekord liegt bei 13 - ihrer bisher besten Erfolgsbilanz nahe kamen, spielten das, was sie am besten können: die Gelegenheit nutzen, das Spiel mit Auswechslungen um 180° drehen und in der Nachspielzeit Tore zu erzielen.

Die Zuschauer des FC Barcelona jubelten, als der Schiedsrichter die sechsminütige Nachspielzeit ankündigte, denn ihre Mannschaft belagerte Atleti mit einem 1:1 auf der Anzeigetafel. Doch dann, in der 96. Minute, fand ein Konter den Norweger Alexander Sorloth Hand in Hand mit Barcelonas Torhüter Iñaki Peña, der nicht verfehlte. Es war das erste Mal nach 12 Jahren, dass Trainer Cholo Simeone in Barcelona gewann.

Mit diesem Last-Minute-Sieg begrüßt Atlético de Madrid das neue Jahr als alleiniger Tabellenführer der LaLiga mit 41 Punkten. Barcelona hat bei einem Spiel in der Hand 38 Punkte, was bedeutet, dass der Abstand noch größer sein könnte, wenn alle auf ihre verschobenen Spiele im Januar tippen.