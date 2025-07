Real Madrid und Liverpool sprechen Berichten zufolge bereits über einen Wechsel von Rodrygo

HQ

Es gibt viele Gerüchte, dass Rodrygo Goes Real Madrid in diesem Sommer verlassen wird. Jetzt, da die Saison endlich vorbei ist und er bei der Klub-WM fast nicht dabei war, können die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, bevor die Sommertransferfenster am 30. August (in der spanischen LaLiga) und am 1. September (in der englischen Premier League) enden, was das Ziel des brasilianischen Stürmers zu sein scheint.

Nachdem er bei Real Madrids erfolgreichem Gewinn von zwei Champions-League-Titeln (2022 und 2024, mit den entsprechenden Meistertiteln) eine Schlüsselrolle gespielt hatte, verlor der brasilianische Flügelspieler in der zweiten Hälfte der letzten Saison plötzlich seine Form, und viele Berichte deuteten auf eine Verschlechterung seiner psychischen Gesundheit hin.

Es wurde berichtet, dass mehrere Premier-League-Klubs Interesse an dem Spieler gezeigt haben, wie Manchester City, aber es könnte Liverpool sein, die ein neues Zuhause für den Spieler finden, der seit 2019 für Real Madris spielt. Das sagt zumindest Alex Crook von talk Sport (via Anfield Sector).

Seinen Informationen zufolge sollen "Vorgespräche zwischen Liverpool und Real Madrid über Rodrygo stattgefunden haben", also ist nichts in Stein gemeißelt, da angenommen wird, dass Rodrygo bei Real Madrid bleiben möchte, aber seine Anwesenheit in der Startelf, angesichts seiner jüngsten Leistung, die bereits bei der Klub-Weltmeisterschaft von Xabi Alonso ohne klare Erklärung ins Abseits gestellt wurde, und die Anwesenheit neuer Spieler wie Franco Mastantuono, Endrick und natürlich das Duo Vini-Mbappé.

Es wäre auch eine Möglichkeit für Real Madrid, mit einem wertvollen Spieler Kasse zu machen, nachdem sie in diesem Sommer bereits vier Neuzugänge getätigt haben, dazwischen Gespräche über einen fünften... Genauer gesagt aus Liverpool.