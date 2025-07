Álvaro Carreras ist offiziell der vierte Neuzugang von Real Madrid in diesem Sommer

HQ

Unmittelbar nach dem Ende der Klub-Weltmeisterschaft hat Real Madrid die Verpflichtung von Álvaro Carreras offiziell gemacht, einem neuen Linksverteidiger, der für 50 Millionen Euro von Benfica Lissabon kommt. Der 22-jährige Spanier ist jedoch ein ehemaliger Spieler von Real Madrid aus der Jugendmannschaft, zu der er mit 14 Jahren kam.

Obwohl der FC Barcelona Interesse an ihm zeigte, wechselte er zu Manchester United, wo er jedoch nie spielte, da er für Preston North End, Granada und Benfica spielte. Schließlich kaufte ihn der portugiesische Klub im Jahr 2024 für 6 Millionen Euro plus 3 Millionen Euro an Boni. Ein Jahr später, nachdem Real Madrid die portugiesische Meisterschaft 2024/25 gewonnen hatte, zahlte Real Madrid 50 Millionen Euro für den Verteidiger, der bis 2031 unter Vertrag steht.

Carreras spielt praktischerweise auf einer Position, die in den letzten Jahren im Verein geschwächt war und nur von Ferland Mendy abgedeckt wird, der anfällig für Verletzungen ist, und dem relativ unzuverlässigen Fran García. Madrids Abwehr wurde im Sommer verstärkt, mit Trent Alexander-Arnold (vorzeitig von Liverpool für 10 Millionen Euro entlassen) als Rechtsverteidiger, Dean Huijsen (für 60 Millionen Euro von Bournemouth gekauft) als Innenverteidiger und jetzt Carreras auf der linken Seite.

Zusammen mit dem Stürmer Franco Mastantuono ist er der vierte neue Spieler für den Verein in diesem Sommer, und jetzt steht es in der Luft, ob der Verein einen neuen Spieler kaufen wird, wie es Trainer Xabi Alonso Berichten zufolge gewünscht hat... Der Name von Liverpools Ibrahima Konaté sorgte bereits für Schlagzeilen.