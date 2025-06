Rodrygos Zukunft bei Real Madrid ist erneut fraglich, ob er bei der Klub-WM spielt oder nicht

HQ

Rodrygo Goes ist wieder einmal einer der größten Zweifel an Real Madrids Kader für 2025/26. Der brasilianische Stürmer, der früher eine der Säulen der Mannschaft war, ist in letzter Zeit schon während der Klub-WM in Form: Im ersten Spiel spielte er 75 Minuten, im zweiten Spiel (3:1-Sieg gegen Pachuca) fehlte er komplett, wobei Xabi Alonso bei seinen Auswechslungen sogar auf ein Eigengewächs mit viel weniger Erfahrung wie Víctor Muñoz setzte.

Da nichts in Stein gemeißelt ist und Rodrygo Berichten zufolge bei Real Madrid bleiben will, heißt es Gerüchte, dass der Verein bereits ein Preisgeld auf den Spieler ausgesetzt hat und nun auf Angebote wartet. Arsenal hat großes Interesse an dem brasilianischen Spieler gezeigt. Auch Manchester City hat sich an Real Madrid gewandt. Und da nach der Klub-WM weitere Neuverpflichtungen für den Verein erwartet werden (einschließlich des bestätigten Vertrags mit Franco Mastantuono und möglicherweise eines Mittelfeldspielers, der von Xabi Alonso ausgewählt wurde), wäre Rodrygo der wahrscheinlichste Kandidat, der den Verein verlassen wird.

Alle Augen werden auf das nächste Spiel von Real Madrid gerichtet sein, das am Freitag um 2:00 Uhr BST und 3:00 Uhr MESZ stattfindet. Wenn Rodrygo nicht spielt, könnte man sehen, dass der Spieler wieder geächtet wurde, obwohl er wusste, dass seine Entlassung bevorsteht. Aber wenn er spielt... Es könnte auch als eine Möglichkeit interpretiert werden, den Spieler zu präsentieren, um seinen Wert vor potenziellen Käufern zu steigern. Momentan sieht seine Zukunft in Weiß nicht gut aus.