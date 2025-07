Die Situation um Konaté: Wie sehr Liverpool ihn schätzt und wie viel Real Madrid zu zahlen bereit ist

HQ

In diesem Sommer wird sich der Kader von Real Madrid grundlegend verändern: Vier neue Spieler sind bereits seit letztem Monat für die Klub-Weltmeisterschaft im Kader. Und das war noch nicht alles: Das Ausscheiden Madrids aus dem Halbfinale der Klub-WM zeigt, dass in der Abwehr mehr Spieler gebraucht werden, und dort könnte der nächste Neuzugang zum Einsatz kommen.

Der neue Name auf dem Tisch ist Ibrahima Konaté, der französische Nationalspieler, der derzeit beim FC Liverpool spielt und als Innenverteidiger spielt. Laut der spanischen Zeitung AS ist der Spieler nicht an einer Verlängerung seines Vertrags mit Liverpool interessiert, der 2026 endet, und hat laut Bein Sports bereits zwei Angebote abgelehnt. Sein einziger Wunschverein ist Real Madrid, und der Klub hatte eine ähnliche Situation wie Trent Alexander-Arnold geplant: Warten, bis sein Vertrag ausläuft, und ihn dann ablösefrei verpflichten.

Liverpool könnte es vermeiden, den Spieler zu verkaufen, und der Preis, der für ihn verlangt wird, beträgt laut As 50 Millionen Euro, 43,4 Millionen Pfund. Der Spieler würde jedoch kein anderes Ziel als Real Madrid wählen. Und der spanische Klub, der weiß, dass er die Oberhand hat, ist nur bereit, 20 bis 25 Millionen Euro zu zahlen, die Hälfte oder weniger als die Hälfte dessen, was Liverpool verlangt.

Jetzt liegt es an Liverpool: Wenn sie das Angebot von Madrid jetzt annehmen, könnten sie etwas Geld mit dem Spieler verdienen, aber viel weniger als gewünscht, und sie würden einen Schlüsselspieler in der Abwehr verlieren, der keine klare Alternative hat. Wenn sie es ablehnen, behalten sie Konaté für ein Jahr, aber nächstes Jahr geht er kostenlos... Es sei denn, der Verein schafft es, ihn zum Bleiben zu bewegen. Alexander-Arnold konnten sie nicht stoppen, aber sie überzeugten Mohamed Salah und Virgil van Dijk.