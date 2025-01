Real Madrid hat drei Gelegenheiten, sich vor den Fans im Bernabéu von der Niederlage im Clásico zu revanchieren

HQ

2:5: Die Niederlage gegen Barcelona am Sonntag im spanischen Supercup-Finale ist eine herbe Pille für Real Madrid. Glücklicherweise zieht sich die Mannschaft in dieser Woche nach Hause zurück, und die nächsten drei Spiele in drei verschiedenen Wettbewerben werden vor ihren lokalen Fans im Santiago Bernabéu ausgetragen, und das alles innerhalb von sieben Tagen.

Das erste Spiel findet am Donnerstag, den 16. Januar, um 21:30 Uhr MEZ (20:30 Uhr GTM) gegen Celta de Vigo im AchtelfinaleCopa del Rey des spanischen Pokals statt. In der letzten Runde des Wettbewerbs besiegte Real Madrid den Drittligisten Deportiva Minera mit 5:0. Aber Celta de Vigo, ein Team aus der nördlichen Region Galicien, ist ein viel stärkeres Team, derzeit 12. in LaLiga. Das letzte Aufeinandertreffen in dieser Saison endete 2:1 nach Toren von Mbappé und Vinícius.

Am Sonntag, den 19. Januar, kehrt Real Madrid dann in die LaLiga zurück, einen Wettbewerb, in dem sie Zweiter sind, einen Punkt hinter Atlético de Madrid, aber fünf vor dem FC Barcelona. Um 16.14 Uhr geht es gegen Las Palmas, allerdings ohne Vinícius Jr., der nach seiner Roten Karte in Valencia eine Zwei-Spiele-Sanktion absitzen muss.

Am Mittwoch, den 22. Januar, kehrt schließlich Champions League zurück, und Real Madrid muss gewinnen, wenn es sich für die nächste "Playoff"-Runde qualifizieren will, gegen Salzburg, eine Mannschaft, die nur eines von sechs Spielen der Ligaphase gewonnen hat.