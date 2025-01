Luka Modrić hat mit Real Madrid einen weiteren historischen Meilenstein erreicht

HQ

Luka Modrić, einer der angesehensten Spieler von Real Madrid, der selbst von rivalisierenden Mannschaften häufig beklatscht wird, hat einen weiteren beeindruckenden Meilenstein in seiner scheinbar endlosen Laufbahn erreicht. In dieser Woche ist Modrić der älteste Torschütze in einem offiziellen Wettbewerb (39 Jahre und 116 Tage) in der Geschichte von Real Madrid und hat Puskas (39 Jahre und 15 Tage) überholt.

Er schaffte es, indem er beim 1:2-Sieg von Valencia gegen Real Madrid den Ausgleich erzielte, ein spannendes Spiel, in dem Vinícius Jr. mit einer direkten Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In den letzten 20 Minuten, als Madrid mit 10 Mann spielte, gelang der Mannschaft ein beeindruckendes Comeback, als Jude Bellingham in der 85. Minute Modrić vorbereitete.

Später, am Montag, im AchtelfinaleCopa del Rey des spanischen Pokals, erzielte Modrić das vierte von fünf Toren gegen Deportiva Minera, einen Viertligisten. Es war sein bisher 41. Tor für Real Madrid, nachdem er 2012 zu Real Madrid gekommen war, sein zweites Tor in dieser Saison (bereits so viele Tore wie in der letzten Saison) und sein erstes Tor überhaupt beim spanischen Pokal.

Zu den weiteren Meilensteinen, die Modrić in letzter Zeit erreicht hat, gehört, dass er nach dem Gewinn des Interkontinentalpokals im vergangenen Dezember mit 28 Titeln der am meisten dekorierte Spieler in der Geschichte von Real Madrid ist. Er ist auch der Spieler mit den 10 meisten Einsätzen in der Vereinsgeschichte, nach 562 Spielen. Sein Vertrag endet am Ende der Saison.